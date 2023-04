México recupera pieza olmeca buscada desde hace 50 años

MÉXICO.—México recuperó el Monumento 9 de Chalcatzingo, Morelos, la pieza olmeca más buscada del país que fue hallada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan. A través de su titular el Coronel Matthew Bogdanos, informó al Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas López, de la recuperación de esta importante pieza arqueológica.

Asimismo, se informó sobre la inminente restitución al gobierno de México próximamente, 50 años después de su sustracción.

¿Cómo es el Monumento 9 de Chalcatzingo, la pieza olmeca más buscada del país?

Es una figura escultórica en relieve de la cultura olmeca (2,000 A.C), de 1.8 metros de altura y 1.5 metros de ancho y aproximadamente 900 kg de peso, que muestra a una criatura fantástica con boca en forma de cruz.

Representa a un “monstruo de la tierra” y tiene rasgos iconográficos que lo asocian con otras piezas de la Zona Arqueológica de Chalcatzingo.

Fue descubierto alrededor del año 1950, y posteriormente fue sustraído ilegalmente del país.

Entérate: El INAH, en coordinación con autoridades de México y Estados Unidos, recuperó el Monumento 9 de Chalcatzingo.



Más información en nuestro #boletin de prensa: https://t.co/W6rxCjgRcF#INAHVirtual pic.twitter.com/TOTYiYm4pB — INAHmx (@INAHmx) April 1, 2023

En 1970, la pieza se presentó por primera vez como parte de la exposición "Before Cortés: Scupture of Middle America" del Metropolitan Museum of Art en Nueva York, y continuó siendo exhibida en diferentes museos de Estados Unidos.

En 1987, la pieza fue expuesta en el Munson-William Proctor Arts Institute en la ciudad de Utica, Nueva York.

Se cree que, en 1990, el instituto antes mencionado entregó la pieza a un comerciante de arte en la ciudad de Nueva York, quien la habría vendido a coleccionistas privados a finales de esa década.

De esta manera, el Consulado General de México en Nueva York, continúa dando cabal e irrestricto cumplimiento a la instrucción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de recuperar hasta sus últimas consecuencias, el patrimonio histórico y cultural que pertenece a todos los mexicanos.

El canciller Marcelo Ebrard también dio a conocer que la pieza recuperada pronto regresará a México.

Me confirma nuestro Cónsul Jorge Islas desde Nueva York que la pieza Olmeca más buscada por Mexico ha sido recuperada y está a punto de retornar a su casa, de donde nunca debió ser sustraída. pic.twitter.com/WWQ4H0eOE7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 31, 2023

Te puede interesar: México recupera 43 piezas arqueológicas desde Italia