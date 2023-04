Un bestiario borgiano

La Galería del Callejón del Teatro Peón Contreras abre de nuevo sus puertas con la exposición “Recuerdos del porvenir”, bestiario del diseñador e ilustrador Fabricio Vanden Broeck.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), el expositor pone al público frente a su fascinación por animales de las mitologías griega, maya y azteca a través de 14 esculturas de metal inspiradas en descripciones medievales.

El artista dijo que algunos de los seres surgen de sueños o otros del inconsciente colectivo, pero que todos siguen habitando su imaginario e, incluso, tienen una mayor “materialización” gracias a las tecnologías de representación y visualización, que permiten obtener imágenes de alta definición y de elevado realismo.

Ante la galerista Mónica González Dillon, Vanden Broeck reveló que trabajó con un enfoque arqueológico, resultado de vivir en la capital yucateca.

Empleó los elementos estéticos de óxido y color, y tomó el título de la obra insignia de Elena Garro y “El libro de los seres imaginarios”, que en 1957 publicó Jorge Luis Borges con Margarita Guerrero.

“Está inspirado en los bestiarios medievales y, en particular, Borges hizo una compilación de diferentes seres fantásticos; entonces, tomé los que me parecían más interesantes y desarrollé éstos con metal, uno de los materiales con los que trabajo recientemente”, dijo.

En la inauguración, la titular de Sedeculta, Loreto Villanueva Trujillo, afirmó que la muestra “nos llevará a conocer de manera más cercana las facetas de Fabricio, permitiéndonos disfrutar de una narrativa visual que nos transportará a puntos entrelazados a través de expresiones artísticas”.

La exhibición permanecerá instalada en el galería hasta el 28 de mayo.

El artista es profesor de Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, en Ciudad de México, y ha publicado sus ilustraciones en “The New York Times”, “La Vanguardia”, “Libération”, “El Mundo del Siglo XXI”, “El Malpensante” y “Letras Libres”, donde también funge como editor.

Recibió el segundo premio en el Noma Concours of Illustration 1993 del Asian Cultural Centre for Unesco, en Tokio; el Excellence Award for Illustration de la Society of Newspaper Design por ocho años consecutivos, y el Silver Award 1999.

La entrada es gratuita, de martes a domingo en horario de 10 a.m. y 5 p.m.

Por otro lado, Sedeculta informó que los trabajos de rehabilitación del Peón Contreras continúan a cargo de la dependencia y el INAH.