Prediquemos a Cristo Resucitado

Este es el día del triunfo del Señor, ¡aleluya!, expresó ayer el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez Vega en la parroquia Cristo Resucitado, en la fiesta patronal del templo católico.

“Nuestra fiesta, la Pascua del Señor, hoy comienza, se prolongarán ocho días en la octava, se prolonga 50 días en total, todo el tiempo de Pascua”, explicó.

El prelado advirtió que estamos en tiempos difíciles en que la unidad de la Iglesia se quiere fracturar y la unidad de la “Iglesia solo se logra cuando nos mantenemos con Pedro y bajo Pedro”. Cada uno de los obispos, cada uno de los sacerdotes, cada uno de los laicos si queremos saber lo que este presbítero esta predicando es correcto, hay qué ver si esta en comunión con su obispo y su obispo en comunión con el Papa.

“Es un llamado a guardar la unidad en espíritu, en esa comunión, entorno a Pedro, porque él es el único que ha recibido la autoridad para conducir a la Iglesia. Ahora bien, darle gusto a todos y convencerlos a todos es imposible. Acomodarse a todas las mentalidades y sobre todo las ideologías de hoy es imposible y no es nuestra tarea. Nuestra misión no es quedar bien con las multitudes. Nuestra misión es predicar a Cristo muerto y resucitado”, y agrega: “Nuestra misión no es atraer multitudes sino a las multitudes predicarles la verdad, que los de corazón sincero quieran convertirse que se conviertan”, dijo el arzobispo.

Detalló que no se debe tener miedo al fracaso “porque la Iglesia nunca va a fracasar tal como lo anunció nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”, expresó. “No tengamos miedo al fracaso, Jesús, en algún lugar, no le permitieron ni siquiera entrar al pueblo”, expuso.

Y precisó que en algún momento se le fue toda la multitud cuando anunció que iba a dar a comer su carne y a beber su sangre, en clara alusión a la Santa Cena, pero “Jesús no tuvo miedo a ese fracaso...”.

Reafirmó que Jesús tuvo siempre el valor de respetar la verdad y de anunciar la verdad a todos aunque no todos estaban dispuestos a escuchar la verdad. Como sucedió con Pilatos el cual le dijo “¿y qué es la verdad? Y se dio la media vuelta y se fue como diciendo pues será tu verdad pero no me interesa escucharla, esa es tu verdad y yo tengo mi verdad y no quiero comprometer mi verdad con tu verdad”.

El arzobispo recordó que son tiempos de un fuerte relativismo en los que cada uno cree tener su verdad y quiera hacer prevalecer su verdad; pero puntualizó que como iglesia se debe de mantener la unidad, que no es cosa fácil, pero que movidos por la fe más que por nuestra inteligencia, más que por nuestras convicciones personales, nuestra fe nos lleva a mantenernos así en la unidad, en la comunión defendiendo lo que Cristo defendió siempre: la vida, la familia, la dignidad del ser humano, es lo que Cristo siempre defendió y lo defendió hasta la muerte y muerte de cruz.

Pidió que el Señor conceda “mantenernos en la unidad de la fe y dejar que el espíritu actúe en nosotros y seguir realizando la historia de la Iglesia aquí y ahora”.

El arzobispo celebró con monseñor Joaquín Vázquez Ávila, párroco de Cristo Resucitado y Aarón Sánchez Bobadilla, vicario.

El párroco dio la bienvenida al prelado y lo puso al tanto de la actividad parroquial. En el inicio de la misa ingresó la imagen de Cristo Resucitado. Y a petición del arzobispo algunos misioneros dieron el testimonio en esta experiencia al final de la celebración.—Claudia Sierra