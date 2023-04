Margarita Diaz Rubio: El ruido afecta al Centro

“El ruido no hace bien, el bien no hace ruido” (Vicente de Paúl)

En estos renglones quiero tocar una situación difícil de erradicar en nuestra querida ciudad llamada Mérida, la de Yucatán.

Recuerdo que mi padre me decía que algo había en el ambiente natural de Yucatán que propiciaba el ruido y me ponía como ejemplo el que se podía escuchar en el jardín de las casas, lo que se decía en la casa vecina. Algo que no existía en Ciudad de México, donde vivió por un tiempo. Siempre me he preguntado si el problema es el subsuelo que tenemos en Yucatán, pero eso se los dejo a las personas que han estudiado esa problemática.

Ahora quiero tocar otra situación preocupantepara los que vivimos en Mérida. Y es la situación del centro histórico de nuestra capital. Todos sabemos del abandono que tenía ese centro hasta la llegada de extranjeros que adquirieron casas que para los meridanos estaban olvidadas y, sobre todo, abandonadas. Así como todos sabemos también de la importancia que tiene un centro para cualquier ciudad. Importancia para nosotros e importancia también para la imagen que mostramos al mundo.

Me he enterado que los que viven en el Centro han decidido irse de Yucatán y vender sus propiedades. Irse de Mérida, de nuestro famoso centro histórico. Y ¿por qué? La respuesta es por el ruido, que ya no pueden soportar. Ruido de bares que no les dejan tener el descanso debido en las noches.

Eso nos hace pensar en el futuro que tiene nuestro centro histórico. ¿Será un futuro de bares y lugares ruidosos?

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.