JosÃ© Carlos Palacios: Comidas que van sin vino

Hola a todos. A los principiantes el vino les podría dejar mal sabor de boca.

A esas personas que dicen que de vinos no conocen nada, pero tienen ganas de saber más, les cuento que es bueno que comiencen a conocer algo más del mundo vitivinícola, saber qué están tomando es siempre beneficioso, ya que, si nos informamos de algo que nos gusta, lo vamos a disfrutar con más ganas.

Si usted, estimado lector, es de esas personas que no toma o no le gusta tomar porque no conoce, o ha probado alguna vez el vino y le sabe amargo, no se aflija, lo primero que debe hacer es tener algunos conceptos en claro.

El vino es un fermentado de uvas y se trabaja muy duro para obtenerlo. La idoneidad de ciertos alimentos para consumirse con vinos varía en función del individuo.

Existen ciertos alimentos de muy difícil combinación, bien porque los componentes de éstos reaccionan químicamente generando sabores desagradables, bien porque son demasiado fuertes y matan cualquier vino.

La mayor parte de enólogos y catadores profesionales recomienda no acompañar con vino los siguientes alimentos:

Alcachofas: contienen cinarina, componente químico que afecta de diferentes maneras a las personas y en todo caso desagradable. En ciertos individuos produce un sabor metálico en el paladar, bastante fuerte; en otros suele dar al vino sabor dulce. Tiene mucho que ver con el PH del individuo. Además, las alcachofas suelen venir acompañadas con salsas fuertes como vinagretas, eso duplica el amargor.

Cacao: contiene taninos muy similares a los del vino tinto, por lo que mata los matices de éste. La mayor parte de catadores, tanto de vino como de cacao, recomiendan no acompañar cacao con vino. Como única excepción se podría acompañar el chocolate de bajas concentraciones de cacao con un vino dulce potente y concentrado. No hay que confundir cacao con chocolate.

Espárragos, espinacas y acelga: estas verduras contienen un componente químico similar al de las alcachofas. No obstante, el efecto en boca es más reducido, por lo que pueden incluirse vinos en el maridaje, pero siempre con mucha cautela.

Huevo cocido: tiene un efecto tánico similar al cacao, en boca satura y anestesia las papilas gustativas, impidiendo la apreciación de sabores de forma correcta. Cuando el huevo está preparado de otras formas, o es parte de otro plato, el efecto desaparece.

Cocina india o tailandesa: la comida picante mata cualquier tipo de vino. El picante anestesia totalmente el paladar e incluso puede afectar a la capacidad olfativa. Las mejores bebidas para estas comidas son el agua, la cerveza o la leche. Si a pesar de todo se opta por un vino, mejor uno blanco. Si en lugar de maridar buscas refrescarte puedes optar por vinos fríos, como el cava, champaña u otros vinos espumosos.

Hasta aquí llego con este artículo, nos vemos en la próxima semana.

Sommelier.