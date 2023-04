Diseñan albóndiga de mamut

ÁMSTERDAM (AP).—Una compañía australiana presentó una albóndiga hecha de carne cultivada en laboratorio usando secuencia genética del extinto paquidermo, asegurando que se fabricó para avivar el debate público. “No es una broma”, dijo Tim Noakesmith, fundador de la startup australiana Vow, refiriéndose al uno de abril, día de las bromas en varios países. “Esta es innovación de verdad”.

La carne cultivada se hace a partir de células animales. No se necesita matar ganado para su producción, por lo que los activistas aseguran que es mejor, no sólo para el animal, sino también para el medio ambiente.

Vow usó información genética del mamut que se encuentra disponible públicamente, llenó las partes faltantes con datos genéticos de su pariente vivo más cercano: el elefante africano, e insertó todo esto en una célula de oveja, explicó Noakesmith. Bajo las condiciones adecuadas en un laboratorio, las células se multiplicaron hasta llegar a la cantidad suficiente para fabricar la albóndiga.

Actualmente, más de 100 compañías de diversas partes del mundo trabajan en productos de carne cultivada, muchas de ellas startups como Vow.

Los expertos señalan que si esta tecnología se adopta a gran escala, podría reducir enormemente el impacto ambiental de la producción global de carne en el futuro. En la actualidad se utilizan millones de hectáreas para la agricultura y la ganadería en todo el mundo.

Pero no esperen que esta carne llegue pronto a su plato. Hasta el momento, Singapur es el único país del mundo que ha aprobado la carne cultivada para consumo humano. Vow espera que en los próximos meses pueda vender su primer producto en dicha nación: carne cultivada de codorniz japonesa. La albóndiga de mamut es algo de una sola vez y no ha sido probada, ni siquiera por sus creadores, y no se tiene previsto que se inicie una producción comercial. En su lugar, fue presentada como una fuente de proteína que echará a andar el debate sobre el futuro de la carne.

“Queríamos que la gente se entusiasmara ante la posibilidad de que el futuro de los alimentos sea diferente a lo que solía ser. Que hay cosas que son únicas y mejores que las carnes que estamos consumiendo en estos momentos por necesidad, y pensamos que el mamut sería un buen punto para iniciar esta conversación y entusiasmar a la gente sobre este nuevo futuro”, comentó Noakesmith.