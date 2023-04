Fan tóxico, un problema real

NUEVA YORK.—No es nada nuevo que los jóvenes desarrollen un interés por su cantante de pop o actor favorito, pero puede ser problemático cuando esta adoración se vuelve tóxica.

Es más fácil que nunca perderse en la imagen cuidadosamente editada de una persona famosa en las publicaciones de las redes sociales, según el Colegio Baylor de Medicina, en Houston, que ofrece algunos consejos para los casos en que la afición llega demasiado lejos.

“Los artistas quizá hagan cosas que animen a los jóvenes a conocerlos mejor, y cuando comienzan a darles a las personas un vistazo de sus vidas y crean un personaje con el cual los fan pueden identificarse a nivel emocional, logran que más personas interactúen con su trabajo, y también adquieren prestigio y ganan más dinero”, explicó la doctora Laurel Williams, profesora asociada del Departamento de Psiquiatría y Ciencias Conductuales Menninger del Baylor.

Cualquier fan puede implicarse de forma malsana con los famosos o los individuos, observó Williams.

Antes, los fan tenían que gastar dinero y tiempo de forma repetida para ver a un famoso, y entonces cultivar una conexión que podía volverse obsesiva, pero en la era de internet de hoy en día, los canales de los famosos están disponibles en línea en todo momento.

Ahora, las conexiones superficiales se crean con mayor facilidad y frecuencia, advirtió Williams, y los adolescentes son más susceptibles a tener emociones adictivas al respecto.

“Cuando alguien comienza a ‘decir su verdad’ sobre un famoso o un tema en una forma que deshumanice a los demás, ya sea en línea o en persona, entonces se sabe que hay un problema”, apuntó Williams en un comunicado de prensa del Baylor.

“A veces, las personas invierten cientos o miles de horas en un famoso, solo para que el famoso los decepcione. A su vez, estos sentimientos pueden salir como rabia hacia otros, y a veces incluso como autolesiones”.

El contenido en línea está editado, diseñado y no es real, enfatizó Williams.

Las relaciones reales en persona pueden enseñar la diferencia entre una conexión superficial y una genuina, planteó. También pueden enseñar que las palabras tienen un peso, y que lo que uno dice tiene consecuencias.

El consejo de Williams para los fanáticos es que no pasen demasiado tiempo en canales que están diseñados para mantener su atención constante. Use herramientas provistas en los teléfonos o aplicaciones para limitar el tiempo que pasa en ellos.

Los padres de adolescentes deben sentir curiosidad sobre lo qué les interesa a sus hijos, e implicarse con el contenido si se lo piden, aconsejó Williams.

Los padres deben poder tener una conversación honesta y sin juicios con sus hijos al respecto si ven algo que no les guste.

“Si se encuentra solo, obsesionado o incluso siente que no puede dejar de pensar en un famoso, no sienta vergüenza por pedir ayuda”, añadió Williams. “Haga cosas que considere prácticas para mantenerse fuera del ciclo de la obsesión, y use a las personas que lo rodean para que lo ayuden a mantenerse responsable y a no pasar demasiado tiempo en la afición”.