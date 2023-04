Getsemani Vela aprende de su debut en cines

Ilusionada y emocionada está Getsemani Vela por el próximo estreno de la película “Diario de un viaje inesperado”, su primer protagónico en la pantalla grande, con una historia muy humana que habla de reconocerse a sí mismo, y de apreciar lo esencial de la vida.

El estreno del filme mexicano será el próximo jueves en cines; mañana, tendrá lugar una premiere en Ciudad de México.

Getsemani Vela comparte al Diario que la película es bonita, pues habla de cómo se puede renacer a través de un viaje, de cómo en todo viaje siempre hay un antes y un después.

Al principio de la historia, Michelle, su personaje, tiene muchas heridas en las que no ha ahondado, y esto hace que su forma de relacionarse con el mundo sea más reactiva.

El viaje que emprende se convierte en el parteaguas de su vida para reconectar con lo que realmente es, reconocer su origen y abrir su corazón. En esta travesía conoce a Alfonso, a quien confunde con otra persona, pero en realidad “es la vida la que junta sus caminos para estar con quien tienes que estar y aprender, y pasar por el proceso adecuado...”.

Atractivo natural

La película se rodó en Chiapas, en sitios como Boca del Cielo y San Cristóbal de las Casas, entre otros, donde la actriz asegura que la energía es diferente a lo que están acostumbrados los citadinos, donde el ritmo de vida es muy rápido.

Los paisajes tranquilos, el ritmo de vida relajado siente que ayudó a la dinámica de la película, y a todo el equipo, ya que había momentos en los que tenían que grabar muchas horas al día, y el ambiente era un escape al ajetreo diario.

Gestsemani Salas se enfrenta a su primer protagónico en cine, está muy ilusionada por la oportunidad que ha recibido, de la oportunidad de compartir esta experiencia con personas talentosas que se volvieron familia en el rodaje.

Para el director de “Diario de un viaje inesperado”, Paco Álvarez, es también su primer largometraje, anteriormente había hecho documentales, pero no una película de ficción, por lo que comparte Getsemani Salas que los dos estaban nerviosos al tratarse de “nuestro primer gran bebé”.

La actriz, ya había trabajado con la esposa de Álvarez en Telemundo, no tuvo muchas escenas en ese proyecto, pero cree que en parte se debe a ello que esté en la película, ya que la idea era que Michelle y Paco no fueran interpretados por rostros muy conocidos, a fin de que el público se basara más en la historia y cómo se cuenta, y no en la actriz.

Visión y libertad

Destaca que como sucede con los proyectos de cine, los directores quieren mostrar su visión, pero en este caso, Paco Álvarez, la dejó aportar al personaje, jugar con algunas escenas, lo que fue importante para ella, pues le permitió explorar el personaje y aprovechar los estímulos alrededor.

“Diario de un viaje inesperado” le deja a Getsemani Salas, el mensaje de no cerrarse jamás a las oportunidades, de estar atenta a las señales del universo y dejar que las cosas fluyan.

Diferentes ópticas

Invita al público a ver la historia desde su propia perspectiva, pues narran cosas por las que suelen atravesar los seres humanos: los cambios, el tocar fondo, el cómo una decisión puede cambiar el rumbo de las cosas, y aunque no siempre la persona se sienta cómoda con lo que hizo, a veces el tiempo muestra que fue la mejor decisión.— IRIS CEBALLOS ALVARADO