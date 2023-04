Sobre la economía del arte

El intercambio es la base principal de nuestra vida económica. Sin intercambio, no existiría economía verdadera y, prácticamente, tampoco habría sociedad. Murray Newton Rothbard

Si bien, nuestro Estado es rico en tradiciones culturales como la gastronomía, la trova y el arte popular, así como en temas arqueológicos, también existe una expansión del arte, generando una economía “viva”, de la cual dependen una gran parte de la población económicamente activa, incrementada con la inclusión de nuevos nombres y talentos que han surgido.

Esta economía podría considerarse como una industria cultural, ya que las obras o producciones artísticas se venden al público en espacios establecidos o de forma secundaria, generando una cadena invisible y amplia de consumo (compradores) y servicios (seguros, transporte, materiales, embalajes, rentas de espacios, etc.) y el sueldo o ganancia de las personas involucradas en cada fase o servicio. Cada obra es en sí misma un producto con valor de cambio, independientemente del trabajo intelectual o manual, y a partir de esta condición se crea un mercado, con el que se generan múltiples empleos, y a veces las balanzas comerciales se estabilizan cuando el arte se contabiliza en las exportaciones.

La valoración económica de las producciones artísticas u obras que las representan es muy antigua, y se basa en dos factores fundamentales: el mérito específico o la condición de pieza única y la demanda que pueda existir sobre ella. Un mercado que, si bien no es nuevo, ya que desde la antigua Grecia era usual el comercio artístico, mismo que se afianzó en Europa en el siglo XVI a través de los distintos talleres y cofradías especializadas. En el Siglo XIX el mercado artístico examina una enorme expansión internacional, debido en gran parte a la difusión que de ello se percibía a través de la creación de museos y galerías de arte privadas, así como de casas de subastas. Por lo cual podemos decir que existe una conexión positiva en la existencia de este mercado, a veces muy lucrativo, y la riqueza, sobre la cual se piensa que las inversiones en arte alcanzan una muy elevada rentabilidad o plusvalía; en cualquier caso, más elevada que las inversiones en activos financieros.

Es importante señalar que la moderna economía del arte apareció en 1966 con la publicación De Performing arts. The economic dilemma, de William Baumol, William Jack Baumol (1922 -2017) y William Bowen (1933 - 2016), quienes plantearon la idea de que las artes se hallan sujetas a costes continuamente crecientes. En la actualidad hay economistas en todo el mundo que realizan investigaciones sobre el tema y se ha fundado una asociación profesional (Association for Cultural Economics International), además de que existen diversas publicaciones profesionales, entre ellas Journal of Cultural Economics.

Algunos valores que aporta el arte contemporáneo no tienen precio, como el de legado, el de prestigio y actualidad a las instituciones gubernamentales, así como elevar el reconocimiento y la atención que se presta a una ciudad, región o país como puntos de atracción para el turismo y la oferta inmobiliaria creciente; ello sin mencionar el educativo y su contribución a establecer una identidad; por lo cual es importante la persistencia de los museos, como el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Macay.

A diferencia de los bienes arqueológicos que gozan de una protección en virtud de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de México, y de la Convención de la Unesco Sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, que las ponen fuera del mercado, así como las obras de artistas mexicanos declaradas monumento artístico (José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo, María Izquierdo), que tienen un mercado interno restringido territorialmente, el arte contemporáneo es una economía abierta, por lo cual fomentar y apoyar la existencia de este mercado artístico, es de suma importancia para cualquier ciudad, estado o nación.

Curador