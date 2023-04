El despegue del cohete Starship cambia de fecha

SOUTH PADRE ISLAND, Texas (AP).— SpaceX canceló ayer el primer intento de lanzar su cohete Starship por un problema en el abastecimiento de combustible.

Elon Musk y su compañía habían planeado que el Starship, de casi 122 metros, despegara del extremo sur de Texas, cerca de la frontera con México. El vuelo de prueba se suspendió cuando quedaban ocho minutos en la cuenta regresiva, a consecuencia de una válvula atascada, que es necesaria para presurizar el propulsor de la primera etapa.

Los controladores del lanzamiento no pudieron arreglar a tiempo la válvula, pero, para practicar, llevaron los cronómetros hasta la marca de los 40 segundos antes de detener la cuenta regresiva. Para este intento no hubo personas ni satélites a bordo, y no se intentará otro despegue al menos hasta mañana miércoles.

“Se aprendió mucho hoy (por ayer)”, tuiteó Musk luego de la prueba cancelada.

La compañía planea usar el Starship para enviar astronautas y cargamento a la Luna y después a Marte.

En la víspera del despegue, automóviles, casas rodantes e incluso bicicletas y caballos abarrotaron la única vía que llevaba a la plataforma de lanzamiento, donde el cohete de acero inoxidable se alzaba sobre los matorrales y la pradera. Los aficionados posaron ante el letrero de Starbase a la entrada del complejo SpaceX y el cohete a 3.2 kilómetros de distancia del camino, que finaliza en el Golfo de México.

Ayer se prohibió la entrada de espectadores al área y, en cambio, éstos saturaron una playa a 9.6 kilómetros de distancia, en South Padre Island. Ernesto y María Carreón manejaron dos horas desde Mission, Texas, con sus dos hijas de 5 y 7 años para observar el despegue.

“Me puse triste. Se pusieron tristes” cuando se canceló el lanzamiento, admitió María. No podrán regresar para el próximo intento.

Michelle Vancampenhout, de Green Bay, Wisconsin, quien estaba de vacaciones, aseguró que regresaría. “Verlo es una experiencia única en la vida”, opinó.