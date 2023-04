Tendencia transparente en la ropa femenina

La tendencia en el uso de transparencias en la ropa femenina es una moda que le va bien no solo a las mujeres esbeltas o de talla pequeña, sino también a las mujeres con más curvas, de tallas grandes o extragrandes, pues el estilo favorece mucho a todos los tipos de cuerpos. Eso sí, hay que saber portar estas prendas para que se vean de buen gusto y quien las lleve se sienta cómoda y dispuesta a robar miradas.

Así lo señala la diseñadora Abril Cervera al hablar de esta tendencia, que no es nueva, pues comenzó a verse hace unos cinco años aproximadamente y que se hizo especialmente evidente en las premiaciones de cine del primer trimestre del año, como es el caso de los Óscares, por cuya alfombra roja desfilaron actrices y cantantes con atuendos que dejaban ver la ropa interior.

Esta tendencia se ha hecho ahora más evidente, manifiesta la diseñadora yucateca, que desde hace varios años radica en Monterrey, donde tiene su atelier de moda. Y añade que el uso de faldas transparentes con lencería está mucho más en tendencia en la actualidad.

Y no solo eso, sino que además el estilo se ha vuelto más sugestivo y sensual, y favorece a todo tipo de cuerpos, aunque la gente no lo crea, afirma.

Explica que podría pensarse que este estilo es únicamente para mujeres delgadas, pero en realidad es una moda que sienta bien a todo tipo de figura.

Abril Cervera detalla que, en el caso de las mujeres delgadas con poco busto, la lencería que se usa debajo se suele llevar con copa, lo que favorece la silueta.

A las mujeres curvilíneas que son talla grande o extragrande también les sienta bien, porque moldea su cuerpo, de tal manera que se vale atreverse a enseñar con mucha clase. “Es válido permitirse como mujeres sentirse sexies, femeninas y rallar un poco en la sensualidad, sin importar la talla que se use”.

“Esta tendencia es muy buena porque habla de la igualdad, realza y embellece a las mujeres con curvas. Es una moda más permisiva, que enaltece y refleja admiración a la figura femenina de cualquier talla”.

“Lo vemos en la publicidad de grandes marcas, que ahora incluye a mujeres de tallas grandes, rozagantes, que enseñan con dignidad sus curvas”.

La diseñadora subraya que, para ello, es importante cuidar la ropa interior, que es lo que se va a exhibir. Es muy importante usar un brasier que sea de la talla adecuada, que abrace bien el busto, ya que ocurre que muchas mujeres suelen usar una talla menor, un error común. También hay que llevar unas bragas que no sean de estilo tanga, sino de las que abrazan la cadera, conocidas como “hípster de cadera doble”, que dejan ver parte del glúteo, pero no son tan reveladoras y no se ven de mal gusto, pues enseñan pero no demasiado.

En estas prendas hay que apostar por las telas de licra o spandex, al igual que la pieza transparente que se llevará encima, que debe ser “stretch” para que se adhiera bien al cuerpo. En los casos de personas con sobrepeso, esta tela es muy amable con las curvas, pues moldea la cintura y “recoge” las llantitas, lo que termina por ser favorecedor.

Abril Cervera resalta que ese tipo de textil moldea bien todos los cuerpos, además de que garantiza la comodidad de quien lo usa. Suele crear una figura de reloj de arena en las personas con más curvas, que, enfatiza la diseñadora, deben lucir con orgullo y dignidad estas prendas.

“Muchas de esas prendas llevan agregados de encaje, pasamanería, pedrería y cristales de Swarovski para convertirlos en prendas de coctel o de alta costura”, indica.

Para los eventos de noche sugiere el uso de un abrigo, caftán o pashmina mientras se llega al sitio del suceso, a fin de no dejar ver mucho en el camino, y una vez que se esté en el lugar desprenderse de esas piezas para lucir las transparencias.

Destaca que en esta moda el negro es una de las tonalidades que mejor van, debido a que “adelgaza” la figura. “Si sientes que no tienes el peso que quisieras tener, el negro y el stretch te harán lucir más delgada”.

“Si sientes que tienes el peso deseado, el blanco, rojo o fucsia te pueden sentar muy bien”.

Abril Cervera recuerda que otros tonos que “adelgazan” son el azul marino, el verde seco oscuro y el chocolate.

Cuando se trata de temporadas como la actual, de primavera, se puede romper con lo clásico y apostar por los tonos rojos, fucsias y amarillos canario, que van muy bien en las pieles latinas.

Otra recomendación es llevar el cabello suelto al usar esta tendencia, y portar sandalias y no zapatos cerrados, para ir de acuerdo con el lenguaje del vestido, apunta la diseñadora.

En cuanto al uso de accesorios con esta moda, advierte que todo depende del escote, pues si éste es barco o palabra de honor una gargantilla recogida y aretes pequeños son los complementos más indicados.

Abril Cervera admite que la tendencia del uso de transparencias ha tomado más fuerza en Europa y Estados Unidos, donde hay menos prejuicios, mientras que en México, al ser un país más conservador, muchas mujeres tienen temor a ser juzgadas, aunque en el mundo del espectáculo se atreven un poco más.

A las mujeres que tienen temor a la crítica, Abril les sugiere usar una base de tul en color “nude” para que la transparencia no sea tan reveladora.

Pese a todo, afirma que hay mujeres en México que ya se están atreviendo a usar esta tendencia, aunque avanza de manera discreta, sobre todo en los destinos de playa.

Invita a las mujeres a permitirse presumir con dignidad y orgullo las bondades de las curvas, a lucir femeninas y robar muchas miradas.

“Si eres tímida no es la moda para ti. Pero si no, es posible atreverse a dar un pequeño salto para vivir nuevas experiencias en la moda, y es posible intentarlo poco a poco, con transparencias más suaves”, apunta.

Recibir piropos y halagos refresca el alma y eleva la autoestima, dice, y considera que eso es lo que sucederá al usar este tipo de prendas. “Hay que tratar de ser felices y estar contentas con nuestras decisiones”.— IRIS CEBALLOS ALVARADO