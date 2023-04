Presenta Bárbara MacKinnon su libro sobre aves

Bárbara MacKinnon, presidenta fundadora de Amigos de Sian Ka’an y creadora del programa “Conservación de aves en la Península de Yucatán”, presentará el siguiente mes su más reciente libro: “Memorias de la pajarera del Mayab”.

Con más de 60 publicaciones —entre libros, guías y artículos en revistas y periódicos— a Bárbara le llevó prácticamente toda su vida escribir el libro, pues incluye apuntes y fragmentos de su diario fechados hace más de 50 años.

Escrito originalmente en inglés (Elda Peón Molina hizo la traducción para la versión en español), “Memorias de la pajarera del Mayab” está dividida en ocho capítulos en los que la autora narra casi de manera cronológica cómo surgió su enamoramiento con las aves hasta convertirse en la pajarera del Mayab.

Fue durante su primera permanencia en México, en Yelapa, un pueblo de pescadores de Jalisco, donde Bárbara tuvo un primer acercamiento con las aves, concretamente un par de periquitos. “No sabía nada de aves y un día subí con unos turistas del hotel al pueblo de arriba, entramos a una casa para tomar agua y vi a dos periquitos en la mesa y a unos niños tratando de llenarles los picos con masa. Yo los compré, pues pensé que podría cuidarlos mejor, aunque no sabía absolutamente nada”, recuerda.

Al dejar Yelapa rumbo a Ciudad de México cargó con sus pericos, donde a los pocos meses uno murió. Su madre le mandó un libro sobre cómo cuidar sus aves.

“Esa relación con los periquitos fue bastante profunda. Siempre había tenido perros y gatos, pero esa convivencia con los pájaros era muy diferente”.

A partir de allí, Bárbara comenzó a interesarse más en las aves, y para un viaje que hizo a Sonora se compró un par de binoculares para observar pájaros.

En el libro, Bárbara también habla de su permanencia en Cancún y Chicxulub al lado de su esposo, Alberto Montes Laviada, quien fuera nieto de Avelino Montes.

Estando en Cancún, dice, tomó un curso por correspondencia sobre aves migratorias, lo que la motivó a apuntar fechas de reproducción y movimientos de las aves.

Su primer libro surgió a partir de escribir unos artículos para un periódico que su esposo le ayudó a traducir. “Él (su esposo), aunque quería mucho a nuestros periquitos, nunca tuvo mucho interés por las aves, pero cuando leyó que había escrito sobre su comportamiento a él le pareció interesante. Yo dije entonces: si él estaba interesado, a los demás les podía interesar”.

Entre los libros que ha escrito están “Cien aves comunes de la Península de Yucatán”, “Ornitología de la Península de Yucatán”, “Manual para el desarrollo y capacitación de guías de aves” y “Vamos a pajarear”.

Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, Bárbara reconoce que no ha visto a todas las aves de la Península. “Hay algunos con los que no me he topado y he dejado de buscar. Es pura suerte”, considera.

En el libro Bárbara también habla de su labor en Sian Ka’an y los problemas por los que atravesó, sus viajes a Ciudad de México, Sonora, Baja California; sus labores como guía, su permanencia en Cancún y reflexiones que tuvo en un viaje a isla Contoy, entre otros temas.

La traducción

Elda Peón, por su parte, señala que la traducción la hizo en unos seis o siete meses. “Es una traducción muy especial porque yo, de alguna manera, he seguido la vida de Bárbara de toda la vida. Es una traducción muy exacta porque conozco a Bárbara y los lugares y a las personas que menciona”.

Elda Peón añade que el libro, además de tener mucha información, relata muchas aventuras. “Bárbara es una aventurera”.

Presentarán el libro, junto con la autora y la traductora, los escritores Jorge Cortés Ancona, editor de la versión en español, y Celia Pedrero Cerón. El evento se llevará al cabo en la Quinta Montes Molina el 6 de mayo a las 6:45 de la tarde.— IVÁN CANUL EK