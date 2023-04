Presenta “Un año y tres meses”, un poemario íntimo

BUENOS AIRES (EFE).— Para Luis García Montero la poesía es un “medio pudoroso” de establecer un diálogo entre lo íntimo y lo público, un ejercicio que pone en práctica en “Un año y tres meses”, libro que presentó anteayer en Buenos Aires con textos alumbrados en el duro proceso de la partida de su esposa, Almudena Grandes (1960-2021).

“La poesía es un medio pudoroso de establecer los diálogos entre la intimidad y lo público. Ésa es la tarea del poeta. Para eso es importante tomarse en serio el sentido de la vergüenza, qué es lo que uno puede contar y qué debe mantener en secreto”, señaló García Montero.

El poemario, publicado el año pasado por Tusquets, está dedicado a quien fuera esposa de García Montero, la novelista Grandes, fallecida por cáncer en noviembre de 2021, a los 61 años, tras un proceso de un año y tres meses desde el primer diagnóstico de la enfermedad hasta su muerte.

El escritor, que además dirige el Instituto Cervantes, compartió que nunca llegó contarle a su esposa, a quien siempre le daba a leer sus borradores, que estaba escribiendo a la luz de esta experiencia porque no quería arriesgarse a que “leerle un poema a Almudena supusiera que ella pudiera sentirse desanimada”.

Añadió que éste fue un libro “muy difícil de hacer” porque la literatura nunca debe ser un “desahogo personal” del escritor, o al menos no limitarse a ello.

“Yo creo que para que funcione el hecho literario no basta con escribir. Hace falta que lo que es simplemente un testimonio de tu yo biográfico se convierta en algo que trascienda lo personal y sea una meditación sobre la condición humana. El poema funciona cuando el que lo lee, aunque no me conozca, se emociona pensando en su propia historia”.

Éste es un ejercicio que una y otra vez se activa en “Un año y tres meses”, en que las anécdotas íntimas son precisamente las que tejen un discurso trascendente sobre el misterio de la muerte y el sentido de la vida.

Para el autor ha sido desafiante la irrupción del “secreto” en su vínculo de “sólida intimidad” con su esposa. “De pronto, empezó a surgir la necesidad del secreto entre Almudena y yo en ese proceso de la enfermedad, del miedo y de la esperanza. Yo no le enseñaba el poema que iba a escribir para no contagiarle mi inquietud. Y después también comprendí que mucho de su optimismo era un esfuerzo por no preocupar a nuestros hijos y tampoco a mí”.

Es precisamente en esos momentos de “secreto” en que aflora la meditación sobre qué debe contar y qué debe callar el poeta “para dejar un hueco que pueda ser habitado por el lector”.

“La poesía tiene mucho que ver con el pudor que tiene el poeta de hacerse presente y borrarse lo suficiente para no llenar todo en el espacio público que está a la espera del lector”, resaltó.

García Montero contó anécdotas entrañables, de ésas que pudorosamente se deslizan en sus versos, como la vez que se coló en un hospital, en plena pandemia, disfrazado de “médico sin bata” para pasar la Nochevieja de 2020 con su esposa.

Reveló, además, que no ha vuelto a escribir poemas y que, de la mano de este libro, cree haber reencontrado un sentido a la vida, por lo que agradeció el regalo de haber vivido una verdadera historia de amor.

No faltó tampoco la poesía en labios de su creador, con versos que bien resumen su experiencia y que enmudecieron a su emocionado auditorio en Buenos Aires. “Supongo que este modo de sentirse definitivamente hundido es una forma mía de estar enamorado para empezar de nuevo una vida distinta con el amor de siempre”.