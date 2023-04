Maratón para regalar libros a quien lo necesita

Un pasillo la conduce a otro. Cada tanto, Inés escucha que alguien la saluda, pero ella no mira, no se da vuelta, sólo levanta la mano a la altura de su cabeza y luego la baja. Repite ese mínimo gesto cada vez que escucha su nombre, intentando ser amable. Sospecha que si mirara podría quebrarse y no quiere que la última imagen que quede de ella en ese lugar sea ésa: la de una mujer que llora.

Así comienza “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro, uno de los libros que forman parte del noveno #MaratónDeLectura al que convoca Penguin Random House Grupo Editorial.

“Temporada de huracanes” de Fernanda Melchor; “Catedrales” de Claudia Piñeiro; “El cuento de la criada” de Margaret Atwood; “La loca de la casa” de Rosa Montero y “Salvar el fuego” de Guillermo Arriaga son otros títulos que se pueden leer o escuchar gratuitamente como parte del maratón, organizado para celebrar el Día Internacional del Libro (23 de abril).

El maratón, que dio inicio el pasado jueves 13, y que concluirá el domingo 30, Día del Niño, también tiene como objetivo ayudar a quien más lo necesita, en esta ocasión, la Fundación María Luisa de Moreno, que cuenta con casas de apoyo a personas vulnerables en México y Latinoamérica, desde niños hasta adultos mayores, informa Fernanda Álvarez, editora senior de Penguin Random House.

“Me parece un acción muy bonita y que no requiere de una inversión más que de cinco, diez, quince o veinte minutos de lectura que puede redituar para todos”, comparte en entrevista con el Diario.

Informa que por cada veinte minutos que las personas lean o escuchen y que registren en su sitio, donarán un libro a quien más lo necesita, por lo tanto, mientras más minutos leas o escuches, más libros se donarán.

Todas las lecturas son gratuitas.

La participación es abierta al público en general, de todas las edades, y la intención es generar más de 200 mil minutos de lectura.

La meta

“El año pasado logramos más de 228 mil minutos leídos en la página web, más de 11 mil libros donados, y la meta este año es superar esa cifra, que termina el 30 de abril; hasta ahora llevamos más de 100 mil minutos leídos”, indica la editora de Penguin.

Los interesados en participar deben ingresar en la página www.maratondelectura.com, registrarse, elegir el tipo de libro, duración o género, o simplemente seleccionar uno de los libros del menú sugerido, que puede ser audiolibro o e-book.

“Es muy importante registrarse porque, si no, no vamos a poder donar los libros que queremos”, reitera Fernanda Álvarez.

La idea del maratón de lectura es crear nuevos lectores, satisfacer la curiosidad de leer un libro sin invertir más que tiempo, y al incluir audiolibros se le da oportunidad a adultos mayores a los que tal vez se les dificulte leer, pero que disfrutaban las radionovelas de antaño, por ejemplo.

“La literatura invita a la reflexión, al viaje personal, a la empatía, por todos los recursos que tiene, y de paso tenemos la conciencia de ayudar al otro, a veces las causas nos quedan superlejos, nos sabemos por dónde movernos o cómo ayudar, vemos noticias muy lamentables y este maratón nos permite ayudar con una acción bondadosa, que es leer, porque a muchos nos ha salvado la vida un libro y tal vez a ellos también, que les cambie un poquito su forma de ver el mundo”.

Todos los audiolibros duran 5 minutos por cuestiones legales de derechos de autor. Se puede brincar de libro en libro o de autor en autor, hay más de 70 autores a elegir y muchos más títulos, desde cómics hasta libros de finanzas, educación, juveniles, superación personal o novelas de Juan Villoro, Arturo Elías Ayub, Fernanda Melchor o Guillermo Arriaga.

Además, hay un queez para saber qué tipo de lector somos (al contestarlo hay un regalo sorpresa), y más regalos y sorpresas el 30 de abril, siempre y cuando los lectores se registren.

En opinión de Fernanda Álvarez, en México el 70% de la población lee unos cuatro libros en promedio al año, lo cual “no me parece poco”.

“Antes era uno y medio al año, la pandemia de Covid-19 cambió algo y la aparición de formatos como los audiolibros y e-books”.

Otras opciones literarias son “La cabeza de mi padre” de Alma Delia Murillo; “Salón de belleza” de Mario Bellatín; “Los recuerdos del porvenir” de Elena Garro; “La tregua” de Mario Benedetti, y “Falsa liebre” de Fernanda Melchor.— Patricia Eugenia Garma Montes de Oca