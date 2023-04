Roger González repasa su trabajo frente reflectores

Una plática amena, sincera e inspiradora fue la que hubo ayer entre Roger González y alumnos que participaron en el Congreso Codeecom Sinergia de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anáhuac Mayab.

El conductor, productor, actor y cantante habló de sus experiencias en estas áreas, cómo ha sido su vida y lo que se requiere para destacar en el mundo de la conducción.

Roger fue uno de los invitados al citado Congreso y fue recibido con aplausos por los asistentes a la plática que concedió.

Contó que visita Mérida de manera regular —al menos una vez por mes— ya que le encanta la ciudad y la gastronomía de la región.

Al adentrarse al tema de su trabajo en el área del entretenimiento, platicó de las etapas que ha vivido y cómo ha sido el desarrollo de cada una de éstas.

El conductor y actor mostró una actitud muy sencilla y no tuvo empacho en relatar con sinceridad algunos de los momentos difíciles que ha afrontado y, claro, también las buenas experiencias que lo han llevado al lugar donde está hoy día.

Los jóvenes que asistieron a la conferencia de ayer escucharon con atención sus palabras, y hubo una interacción entre ellos, pues muchos de los presentes lo recuerdan y admiran por verlo en su niñez o adolescencia en el programa de Disney Chanel “Zapping Zone”.

Su gran pasión

Aseguró que siempre ha estado enamorado del entretenimiento, ya que desde niño le gusta contar historias.

Recordó que cuando era pequeño iba por las calles de su colonia diciendo a los vecinos que había un extraterrestre en su armario y que fueran a verlo, y cuando se juntaban unos 15 niños los llevaba a su casa a ver al supuesto extraterrestre.

Les decía que en la noche una nave espacial había aterrizado. Admitió que cobraba por dejarles ver al extraño ser porque “hay que comer de lo que trabajamos”.

Dijo que algunos de los niños se arrepentían al subir las escaleras que llevaban al cuarto donde estaba el supuesto ser del espacio. Cuando había niños que sí entraban al dormitorio, Roger abría el clóset para que saliera un amigo con un máscara de ET muy parecida a la original, hincado, parra que pareciera más pequeño, y con tenis puestos en las rodillas. “Cuando abría la puerta y salía, todos corrían”.

Así como lo hacía de niño, luego comenzó a contar historias en la televisión, el teatro y el cine…

También habló sobre su etapa en “Zapping Zone”, un programa en el que estuvo 10 años y que rompió récords de audiencia en Latinoamérica. Indicó que el programa se grabó en Ciudad de México durante el primer año y luego se movieron a Argentina, por lo que los siguientes años vivió en ese país.

Los primeros años no tenía idea del alcance e impacto que tenía el programa, ya que no era transmitido en Argentina, y no fue sino cuando comenzaron a salir de gira por países como Colombia, Venezuela, Guatemala y Costa Rica, para promover los contenidos de Disney, que se dio cuenta de ello, ya que al llegar al aeropuerto siempre había miles de personas en esperan del elenco.

Teatro musical

El ponente abordó asimismo la etapa de su participación en el teatro. Contó que fue la obra musical “Hoy no me puedo levantar” la que le hizo regresar a México después de vivir 10 años en Argentina.

Sobre el musical, indicó que fueron dos años y medio de gira, en los que se sacrificó mucho por lo intenso que resulta el trabajo, cantar, actuar, bailar y hacerlo muchas veces en una semana.

Incluso a Roger tenían que inyectarlo para que pudiera salir a escena debido a las contracturas que presentaba por el esfuerzo físico. No obstante, hacer un musical es algo muy satisfactorio y vale la pena, afirmó.

En relación con la conducción, expresó que considera que es más difícil que actuar porque en esto el director te dice dónde pararte, qué hacer y se aprende el guión, pero al conducir hay que ser uno mismo y exige habilidades extras.

“Como no tienes un texto necesitas saber de todo, de actualidad, música, política; hay que leer mucho, mientras más bagaje cultural tengas, más fácil va a ser poder comunicarte con las personas que tienes enfrente”.

Roger González fue asediado por muchos de los asistentes, que al final de su conferencia le pidieron la foto del recuerdo.— IRIS CEBALLOS ALVARADO