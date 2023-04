Ponencia de Sofía Segovia, en la Anáhuac Mayab

“Escribo para descubrir lo que a mí me mueve, pero también escribo con la aspiración de ser leída”, dijo Sofía Segovia, la autora de la novela “El murmullo de las abejas”, que hace algunos meses alcanzó el millón de unidades vendidas.

De eso y más habló la escritora regiomontana en la ponencia que impartió ayer ante alumnos de la Universidad Anáhuac Mayab, en el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril.

En entrevista con el Diario previamente a su presentación, Segovia dijo que le emociona que 8 años después de haber escrito “El murmullo de las abejas”, la obra, traducida a veinte idiomas, sigue encontrando lectores.

Aclaró, sin embargo, que el éxito no fue fácil ni en forma automática, pero “ha sido muy bonito ir conquistando estos espacios poco a poco, cuando al principio todo parecía imposible”.

Y es que, recordó, cuando llegó por primera a la editorial preguntó cuándo se iba a publicar en otros países de habla hispana, cuándo se iba a traducir y cuándo iba a estar en audiolibro. La respuesta que recibió fue: “Ni sueñes”.

“Ahora me gusta saber que eso que dije en ese primer contacto editorial se ha convertido en realidad porque yo creo que la literatura es un viaje (…) y si la literatura es un viaje por qué no lanzar la invitación para que los lectores del mundo vengan a México”.

La novela, que cuenta la historia de Simonopio, un niño misterioso que adoptó una familia tras encontrarlo bajo un puente, se desarrolla en Nuevo León, entre las ciudades de Linares y Monterrey, en tiempos de la Revolución Mexicana.

Eso, recordó la autora, también fue cuestionado por los editores, que calificaron a la novela de regional. “Pero no hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional”, debatió la autora. “Todas los son, y lo que los lectores queremos es encontrar estas invitaciones a viajar a otros lugares, tiempos y otras vidas”.

Sobre los más de un millón de ejemplares vendidos, Sofía señaló que no se quiere pasar la vida contando, pero sí decir que se puede que una novela mexicana cumpla con los sueños personales de una autora y una editorial.

También abogó por cambiar la narrativa y que eso de que en México ya casi nadie lee tiene que borrarse.

“Yo conozco un México que cada vez lee más, y la verdad la experiencia que me ha tocado vivir, el encuentro de lectores, yo no me acabo los lectores acá en México y, además, con la fortuna de haber cruzado fronteras geopolíticas y de idiomas, y eso aumenta las cifras porque la mitad de las ventas de ‘El murmullo de las abejas’ viene de su traducción al inglés”.

La autora compartió que al escribir la novela se arriesgó al abordar la historia más contada de México: la Revolución. Y para no caer en lo mismo que otros, se atrevió a romper con el romanticismo con el que se relata.

La novela, que algunos catalogan como histórica, también rompe con la forma como se cuenta una novela histórica, pues no le interesan las fechas de los acontecimientos ni los héroes o antihéroes comunes.

“Me interesa la gente que no salió en la historia, es decir, estoy contando una historia con la que la mayoría de las personas nos podemos conectar, una historia humana (…) una historia que todos escuchamos en la casa, pero no en los libros de Historia”, afirmó.

La autora también aprovechó a aconsejar a los jóvenes que quieren ser escritores a que escriban. “Siéntate a escribir, no te quedes nada más. El que no se sienta a escribir no escribe; luego, enfrentar el miedo porque siempre da miedo escribir. Y que lean mucho”.— IVÁN CANUL EK