Orquesta Infantil y Juvenil tocará temas del cine

Temas de películas como “Piratas del Caribe”, “Gladiador”, “El mago de Oz” y “La misión”, entre otros, serán parte de repertorio que interpretará la Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Mérida, que se presentará mañana con un concierto para toda la familia en el Centro Cultural de Mérida Olimpo.

Malú Farías, directora musical y artística de la agrupación, puntualiza que la función será a las 17 horas, con entrada libre.

El programa se repetirá el domingo 30, a la misma hora y en igual recinto.

Es el quinto concierto que la Orquesta ofrece desde que fue presentada e inaugurada por el alcalde.

En esta ocasión se ha preparado un programa especial por el Día del Niño con la banda sonora de películas, compuesta por Hans Zimmer y Harold Arlen.

La música y las demás artes siempre han estado relacionadas, y no es la excepción el cine, dice Malú Frías, por ello se decidieron por un repertorio de películas, que los integrantes de la orquesta están muy emocionados de interpretar, ya que no solo reconocen los temas sino que son admiradores de cintas a las que pertenecen, como “Piratas del Caribe” y “El increible castillo vagabundo”.

Farías dice que, en el caso de películas más antiguas, como “El mago de Oz”, puede ser emocionante para los padres recordarlas, ya que el concierto es familiar.

Destaca que este repertorio tiene mayor nivel de dificultad interpretativa que otros, ya que los integrantes de la agrupación han ido creciendo musicalmente, y esto está siendo palpable en cada concierto.

Algunos de los temas que se interpretarán son: “We’re Off to See de Wizard” de la cinta “El mago de Oz”, “The Battle” y “Now We Are Free” de “Gladiador”; “El oboe de Gabriel” de “La misión”, y “Married Life” de “El espíritu de la aventura”.

En el tema de la película “La misión” se tendrá como invitado al oboísta Ernesto Montañez, quien interpretará la pieza y los acompañará el resto del concierto.

Malú Farías enfatiza que el repertorio está integrado por música muy bonita con arreglos para orquesta de cámara. La Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento cuenta con 17 integrantes, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años.

Añade que actualmente los integrantes son beneficiarios de una beca que les otorga la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que realizan y por la aportación de su talento a la ciudad.

Afirma que el hecho de que reconozcan la labor de los jóvenes músicos los incentiva a ser mejores y a seguir demostrando disciplina y compromiso. Aunado a los ensayos que tienen dos veces por semana, los integrantes de la orquesta ponen de su parte al practicar también en sus casas, lo que da una muestra del compromiso que tienen y las ganas de superarse y seguir aprendiendo. También los motiva ver la asistencia del público a los conciertos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO