Más allá del telón

Soy un “titiritero psicólogo” o un “psicólogo titiritero”, afirma Gilberto Palma Morales, conocido en la escena con sus títeres y en el consultorio con terapias.

Director de “Happy Show”, Gilberto tiene 43 años de edad, es originario de Mérida y vecino de Residencial Pensiones. Es licenciado en Psicología con una maestría en Terapia Familiar y de Pareja y profesor universitario.

Según detalla, el próximo año celebrará 30 años como titiritero.

En 1994 fue su primera obra con Wilberth Herrera en un escenario, con un grupo profesional y cobrando un sueldo. El debut profesional fue con “Titeradas”.

El artista recuerda que antes de este debut ya había hecho cosas como un niño aficionado a los títeres. Así empezó esta historia con los títeres.

Él comenzó a estudiar Ingeniería en Sistemas porque eso era lo que dictaba la escuela y la familia (su único hermano es ingeniero), entonces se fue para allá.

“Un día viendo las máquinas dije ‘esto no es para mí, no estoy para hablar con máquinas, estoy para hablar con gente’. Siempre había hecho teatro, siempre me había relacionado con la gente, entonces por ahí había una persona que me inspiró con la psicología y dije ‘voy a cambiar mi rumbo’, me salí de ingeniería y estudié psicología”.

Hoy se dedica a diferentes actividades: ofrece espectáculos, da terapias y es profesor universitario.

También brinda talleres y cursos. Tienen una asociación civil en la que realizan proyectos de desarrollo humano para empresas, para escuelas, grupos vulnerables, etcétera.

Con una sincronización muy grande de agenda puede realizar sus dos pasiones, explica.

Asimismo, detalla que en esta semana cercana al Día del Niño está “a full” (de lleno) con los títeres, por eso mueve su agenda para no ver pacientes en toda la semana, lo hará en mayo.

También hay épocas bajas en funciones de títeres, en las cuales se mete más en la psicología.

Le encantan sus dos actividades y haciendo práctica, dando clases y terapias, aprende mucho y sigue siempre aprendiendo.

Los títeres son una pasión muchísimo mayor, indica. A veces dar terapia es un poco pesado; por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia imagínate cinco o seis historias, llantos, gritos, violencia, eso pesa”.

“En cambio los títeres son fiesta, comida, un lugar nuevo, es cantar, reír, divertirte con los niños, es otra cosa”, afirma. Pero ambas actividades se complementan en mi vida.

Yo digo que soy un “titiritero psicólogo” o un “psicólogo titiritero” porque en el consultorio tengo mis títeres para dar terapia a los niños, hacer la empatía con ellos, y en el área de los títeres cuando vas a escribir un guión necesitas entender la psicología del personaje, cómo se comportaría y qué diría. Es más fácil cuando tienes un estudio psicológico, expone

Lo que lo impulsa son los compañeros, los amigos, en especial con el teatro “La Proa” que son de sus hermanos cubanos, comparte.

“Veo que tienen muchas carencias, pero siempre están deseosos de hacer un nuevo proyecto, como uno que están armando ahora”.

Gilberto afirma que todos los sueños se pueden lograr, pero para ello hay que chambear todos los días y en su caso no está solo, sino que hay un equipo de gente con el que trabaja.

También exhortó a los jóvenes a que hagan “clic” con lo que les gusta y mirando un poco “para qué son buenos”, como cocinar, algún deporte, pasatiempo o algún instrumento y hacer lo que disfrutan, integrándolo a su profesión u oficio.— CLAUDIA SIERRA MEDINA