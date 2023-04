Arranca “Hipiles y alpargatas” con la familia Herrera

Con la puesta en escena “Por carne no paramos”, anteanoche se inauguró en el Teatro Armando Manzanero el I Festival de Teatro Regional “Hipiles y alpargatas”.

El programa, como parte del cual se presentarán nueve obras a cargo de igual número de agrupaciones escénicas, surgió a partir de una idea de los actores Mario y Daniel Herrera y de la actriz Gilma Tuyub, según dieron a conocer ellos mismos antes de subir el telón.

La inauguración estuvo a cargo de la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, quien agradeció a los Herrera y a Gilma Tuyub por su labor a favor del teatro regional.

“Cómo nos hace falta reír, olvidarnos de tantas cosas, echarnos unas carcajadas y llegar a casa tranquilos, dormir y amanecer contentos”, dijo la funcionaria.

Agregó que el teatro regional no solo es diversión, sino también cultura. “Hay mucha gente que viene de otros lugares y pregunta por el teatro regional. Creo que Yucatán es el único estado de la República que tiene una gran fortaleza en el teatro suyo y hay que conservarlo con los artistas y la presencia del público”, señaló.

El primer actor Mario Herrera Flores, Mario III, protagonista de la obra inaugural, también dirigió un mensaje en el que habló de la historia del teatro regional y de su familia, que, aseguró, durante un siglo ha mantenido vivo el género.

Compartió que el teatro regional yucateco surgió alrededor de 1905, con Pepe Talavera y Héctor Herrera Escalante (su bisabuelo), entre otros actores. “Alrededor de 1907, bastantes se retiraron, algunos no se pudieron retirar por equis motivos, pero mi bisabuelo, don Héctor Herrera Escalante, se empeñó y dijo: ‘De este barco no me bajo’. Logró su compañía que inclusive llevó a La Habana, donde hizo una temporada muy extensa”.

Su bisabuelo, añadió, también fue el fundador de la primera compañía de zarzuela regional yucateca.

Mario III habló también de Daniel “Chino” Herrera, quien encabezó una de las mejores temporadas que ha tenido el teatro regional y, por supuesto, de Héctor Herrera “Cholo”.

“Cada día vemos más teatro regional, cada día vemos a más actores y actrices, y todos están luchando en mantener vivo este orgullo que tenemos (…) Por allí se escucha que el teatro regional yucateco está desapareciendo o se está acabando. Señores, mientras yo viva, Dios me preste vida y tenga salud, mis alpargatas, un escenario y el apoyo de ustedes, el teatro regional yucateco nunca se va a acabar”.

Después de los discursos dio inicio la obra, en la que Mario III interpretó a don Gregorio, un escritor fracasado cuya familia vive pidiendo fiado hasta al carnicero, que a su vez tiene una relación amorosa con la hija del autor.

La trama se complementa con un doctor que está en aprietos porque publicó un caso clínico falso y pide ayuda a don Gregorio para que se haga pasar por el paciente.— IVÁN CANUL EK