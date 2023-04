Gabriel Ramírez crea como en un juego de niños

El placer por el color es evidente en la pintura de Gabriel Ramírez Aznar, y para nadie es un secreto que juega con espíritu de niño a expresarse sobre el lienzo, sin límites, sin razonamientos, solamente con el impulso de crear algo, que ni él mismo sabe qué es.

No hay que buscar razones o significados en su arte, no los tiene, pero es claro que sus pinturas invitan a detenerse, a indagar más allá de las líneas y encontrar elementos e historias si uno quiere.

Hoy miércoles, una selección de trabajos de Ramírez se inaugurará en Valladolid con el título “Tiempos comunes”, en la galería del teatro “José María Iturralde Traconis”, a las 19 horas.

A pesar de tener una trayectoria de más de 50 años, ésta es la primera muestra individual que el artista realiza en ese municipio.

Se trata de 11 piezas de mediano formato, que datan de 2016 a 2022.

Algunas se elaboraron durante el confinamiento por la pandemia, una temporada fructífera para el pintor, uno de los más prolíficos en la historia de la plástica en Yucatán y quien aprovechó el silencio y la soledad impuestos por la crisis sanitaria para dedicarse sin interrupciones a la creación.

Cuenta que durante años ha tenido un sueño: un día despierta y es el único humano sobre la Tierra, lo primero que hace es ir a una librería para tomar todos los libros que hay sobre pintura. Pero al llegar y reunirlos todos no puede llevárselos, porque no sabe manejar y no hay modo de que se vaya a pie cargándolos.

El sueño, dice, alude al silencio y la soledad en los que le gusta trabajar.

El confinamiento vivido en la pandemia modificó sus obras, está seguro de ello, aunque no fue demasiado consciente del cambio, que se dio de manera natural.

Pintar es para Gabriel Ramírez un juego de niños, en el que todo surge de forma espontánea. Asegura que no hay un razonamiento o un significado en sus obras, simplemente se deja llevar.

Hacerlo es su vida y quizá de ahí lo prolífico de su trabajo, al grado que pinta un cuadro en dos o tres días. En lo que va de 2023 ya ha realizado 100 obras.

Comparte que no se detiene a mirar su obra por largo tiempo, ni durante el proceso de elaboración ni después, si acaso cuando las termina las contempla una media hora, las resguarda y “a lo que sigue”.

Hilo conductor

Ernesto Novelo, también pintor y quien realizó la curaduría de “Tiempos comunes”, afirma que hay un hilo conductor en la obra de Gabriel Ramírez que hilvana las sutiles diferencias en la evolución del artista.

Novelo recuerda que el pintor es conocido por su arte abstracto, pero él considera que en realidad lo que hace es neofiguración, pues detrás de sus trazos siempre hay elementos figurativos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO