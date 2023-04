Katya Echazarreta, la primera mexicana en ir al espacio, en Mérida

“Quiero contarles la historia de la niña mexicana que se atrevió a soñar con las estrellas”. De esta forma dio comienzo la conferencia “Sueña en grande” de la astronauta Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio —en la misión Blue Origin NS-21—, en la Universidad Modelo.

El evento, efectuado anteayer, contó con la participación de alumnos de diversos niveles educativos, los cuales llenaron en su totalidad el teatro principal de la casa de estudios.

Actualmente la ingeniera jalisciense trabaja en tres proyectos que servirán para tener una industria espacial en México. Según explicó, dejó su trabajo en la NASA para enfocarse en sus actuales objetivos.

Noticias Relacionadas Inspirar a las niñas, la misión de Katya Echazarreta

“Después de este vuelo espacial regreso a México y me doy cuenta de la importancia de crear esas oportunidades en nuestro país, más que nada para los jóvenes y para los niños, que veía muy ilusionados y con mucha esperanza. Yo entendía que en su país esto no era una realidad”, dijo en la rueda de prensa realizada previamente a la ponencia.

“Tenemos una iniciativa de reforma constitucional que nos va a ayudar a designar como prioridad en el desarrollo nacional a todas las actividades espaciales para México y darle al Congreso el permiso para crear leyes y poder legislar sobre el tema”, reveló Echazarreta.

“México no puede tener una industria espacial, México no puede lanzar un cohete, México no puede tener tecnología espacial, México no puede tener astronautas... ¿por qué? Porque las leyes necesarias no existen”.

Fundación espacial en México

Reveló que una fundación espacial será lanzada en los próximos meses para apoyar a los interesados en incursionar en esta industria.

“Queremos que se queden aquí, que ya no suceda esta fuga de talentos que todos conocemos. Quiero que como mexicanos seamos diferentes, actuemos diferente y seamos los líderes mundiales que podemos ser”.

Otro de sus proyectos es de la creación de centros de desarrollo e investigación en tecnologías espaciales, que se busca tengan presencia en todos los estados de la República, con el objetivo de que cualquiera que quiera innovar, diseñar y crear tenga un lugar para hacerlo.

“No me voy a detener hasta lograr estos objetivos. Los jóvenes que quieran entrar en esta industria en su propio país que trabajen mucho, estudien mucho, porque nosotros también estamos trabajando muy duro para hacer esto una realidad”.

La astronauta reiteró a los jóvenes la importancia de seguir sus sueños. “Si las oportunidades que buscan no existen, entonces las tenemos que crear, eso es lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera y es así como he podido llegar hasta el espacio”, concluyó.— Daniel Maldonado Rivero