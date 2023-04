“Coreografiando el talento”, pasado mañana

En el marco del Día Internacional de la Danza, a partir de hoy y hasta pasado mañana domingo se llevará al cabo el encuentro “Coreografiando el talento”.

La actividad, dice Gabriela Martínez de la Portilla, organizadora del encuentro con el apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), es promover la profesionalización de los exponentes de este arte y, sobre todo, inspirar a ejecutantes y docentes.

En los tres días que durará el programa, habrá talleres, conferencias, clases y funciones de gala.

Hoy se realizarán talleres en tres sedes diferentes del norte de la ciudad, y mañana las actividades se llevarán al cabo en el Teatro Armando Manzanero, de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Ese día, informa Gabriela Martínez, habrá tres galas con ejecutantes principiantes, intermedios y avanzados.

“Es un evento para recordar por qué bailan, por qué lo disfrutan, y para que todos, a través de la danza, logren ser seres humanos integrales”, señala Martínez.

Gala homenaje

Mañana, a las 8:30 de la noche, habrá una gala en honor de la maestra Angélica Kleen, a quien se le entregará un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria como docente de danza.

En la velada homenaje participarán bailarines reconocidos, como Ana Lorenza Blanco, Sofía Urcelay, Miranda Valdés, Tonatiuh Gómez e Iván Félix.

En entrevista con el Diario, la maestra Angélica Kleen reconoce que se siente muy honrada por el reconocimiento, luego de dedicarse durante décadas a la formación de bailarines.

“Empecé muy joven a dar clases. Vengo de una familia con vocación de docencia. Empecé jugando. No sabía adónde iba, pero siempre me gustó enseñar. Me gustaba hacer coreografías, hacer montajes…”, dice.

Recuerda que comenzó a enseñar de manera circunstancial, pues al ser la única estudiante en su escuela que tomaba clases de ballet la comenzaron a llamar para que ayudara en ciertos montajes, hasta que de pronto ya era toda una profesora.

La maestra Kleen señala que en los últimos 25 años ha habido en la danza un deseo de alcanzar otros niveles de formación, lo que se refleja en la apertura de escuelas públicas (como la Universidad de las Artes de Yucatán, antes ESAY) y privadas.

Falta de espacios

“Vamos por muy buen camino. En lo que creo que debemos empezar a preocuparnos es buscar espacios donde todos estos estudiantes puedan ejercer profesionalmente. Por alguna razón no encuentran dónde trabajar y tener un sustento seguro”, advierte.

“Se hacen muchos esfuerzos por hacer funciones y proyectos, pero son aislados. Los esfuerzos son grandes y riesgosos, porque nunca se sabe si van a cumplir lo que implica hacer un evento”.

A pesar de todo, la maestra Kleen subraya que la danza sí es rentable y que sí se puede vivir de ella, aunque no todo el mundo lo logra porque los espacios y las oportunidades son reducidas.

La autogeneración de trabajo sería una opción para vivir de este arte, considera la maestra.

“Es algo en lo que hay que ayudar a los estudiantes para que ellos aprendan a autogenerar sus proyectos y que tengan un modo de vivir haciendo lo que les gusta”, enfatiza la profesora, a quien la danza le ha dado una “hermosa familia”.

Cuando se le pregunta cómo sería un mundo sin danza, la maestra Kleen recuerda que Confucio dijo: “Muéstrame cómo baila un pueblo y te diré si su civilización está enferma o sana”.

En ese sentido, apunta que en México mientras más danza haya, más personas sanas y buenas habrá.

“Coincido en que la danza salva vidas. Coincido, y esto lo digo yo, en que la danza mueve corazones, y cuando a ti te mueven el corazón te hacen ver la vida de otra manera… La danza cura, hace que vivas… Yo creo que no se podría vivir sin danza. Antes de nacer ya bailábamos. Nacemos moviéndonos y moverse es danza”.

“No se necesita una música de ballet para decir que (un movimiento) es danza o poner el Jarabe tapatío para decir: ‘estoy bailando’”.— IVÁN CANUL EK