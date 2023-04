Fueron testigos de la resurrección de Jesús

El papel de los apóstoles en la vida de Cristo y su relación con la resurrección fueron abordados por el obispo auxiliar de Yucatán, monseñor Mario Medina Balam, en la conferencia que ofreció anteanoche en la iglesia de Cristo Resucitado.

El obispo fue invitado para hablar sobre la resurrección del Señor e hizo un abordaje desde la mirada y el papel de los apóstoles.

Recordó que los obispos ocupan el lugar de apóstoles como sucesores, pero los apóstoles tienen tres características que no pueden transmitir porque son “personalísimas”: ser testigos de la Resurrección, pues vieron vivo al resucitado, una experiencia personal; recibieron el privilegio de hacer milagros y la revelación divina, lo que dieron a conocer verbalmente a las primeras personas sobre la resurrección del Señor.

Como dicen las Escrituras, “lo que se puso por escrito, se escribió para que crean, pero no se puso todo, pues se llenaron libros y más libros”.

Retomó el momento en el que el apóstol Pedro reúne a los demás y buscan a alguien que ocupe el lugar de Judas el traidor, pero que debe cumplir ciertas condiciones: que haya estado con Jesús desde su bautismo hasta muerte y fuera testigo de su Resurección. Fue así como se eligió a Matías.

“Por eso es importante la condición de apóstol, porque ésos son los fundamentos de la Iglesia”, dijo.

“De los 12, 10 eran originarios de Galilea, todos eran pescadores, excepto Mateo y Judas: Mateo era recaudador de impuestos y de Judas no se sabe, pero Jesús lo puso de contador de los apóstoles y ambos eran de Judea“.

Señaló que el papa Benedicto XVI dedicó varias catequesis a los apóstoles, que se pueden leer en la página del Vaticano.

Unidos por el Señor

Los apóstoles conformaban un grupo heterogéneo, que tenía en común al Señor Jesús, quien se hizo amigo de todos ellos y les indicó que debían estar unidos como Él y el Padre, ser uno. Y oró para que fueran unidos.

“A pesar de que todos eran diferentes, convivían juntos superando las inimaginables diferencias”, añadió.

Al referirse a esta heterogeneidad, indicó que el grupo de los 12 apóstoles es la prefiguración de la Iglesia, encontrar espacio a todos los carismas. “La Iglesia es diversa y admite a unos y otros, a todos, lo único que hay que hacer es no rebasar la frontera, siempre debe prevalecer la verdad”.

Habló también de la relación de la Resurrección con los apóstoles, que pasaron de la incredulidad a la convicción, algo que se funda en la experiencia, en el encuentro con el resucitado, ya que bastó que los profetas anunciaran la Pasión y Muerte de Dios.

Tampoco fue suficiente que Jesús se les hubiera anunciado tres veces que iba a padecer, morir y resucitar.

“Los apóstoles no lo entendieron o no pusieron atención o pusieron más atención a la parte de la Pasión y la Muerte. Por ello tras el apresamiento lo abandonaron, no tenían en la mente que Cristo les dijo: voy a resucitar al tercer día.

“No hubo comprensión del anuncio de la Resurrección, eso los hizo abandonarlo, a pesar de que habían prometido no dejarlo y morir con él si era necesario.

“No solo Pedro prometió morir con Cristo, los demás también, pero lo abandonaron, por miedo a los judíos y de correr la misma suerte que Jesús”.

El obispo auxiliar explicó que a veces el dolor y el miedo hacen huir “y así sucedió a los apóstoles tras la muerte de Jesús, pero después de dispersarse volvieron a aparecer con una actitud radical a la que tenían; la experiencia pascual los hizo cambiar, era tal la pasión con que predicaban que decían estaban llenos del Espíritu Santo”.

Destacó a Pedro, a quien Dios había puesto al frente del grupo, pero todos estaban entusiasmados. “Los apóstoles al haber negado al Señor tal vez sentían que la relación con Jesús se había roto, pero a partir de la Resurrección todo cambió. Por ello Cristo envió a María Magdalena y la otra María a decirles que no temieran y ‘anuncien a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán’, porque los considera aún sus hermanos”.

El resucitado tomó la iniciativa y se apareció a los apóstoles que tenían miedo y estaban temerosos, “lo hace porque los quiere unidos”.

No sabían qué les diría el Maestro, “tal vez pensaron que les recriminaría, pero no, pone en ellos su confianza y los invita a seguir su misión; a bautizar y enseñar a cumplir lo que les ha mandado, y les dice: ‘sepan que estaré con ustedes hasta el fin de todos los tiempos’”.

Enfatizó que la fe de la Iglesia nace de la experiencia de los apóstoles como testigos del resucitado, que había afirmado su presencia, que no era física, pero no por ello menos real.

“Lo encontramos en la Eucaristía, en el Pan, en la Palabra que se proclama, en la comunidad cristiana, en nuestros hermanos”, finalizó monseñor Medina.— IRIS CEBALLOS ALVARADO