El llamado que Dios hace a los jóvenes continúa

“La esencia de Dios es llamarnos, nos llama a una vida plena en el seguimiento a Jesucristo y sigue llamando evidentemente a una vocación específica”, afirmó el presbítero Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, quien concedió una entrevista a Diario de Yucatán en el marco de la Semana del Seminario, que se pone en marcha hoy.

¿Dios sigue llamando al sacerdocio?

Desde luego que sí, pero hay que entender muy bien esto de la vocación. La vocación tiene tres elementos: la llamada, la respuesta y la misión. Es esencia de Dios llamar porque si existimos es porque Él nos ha llamado a la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? No es que Dios deje de llamar, el problema está en que quizá muchos no están respondiendo por dos motivos. El primero, que me parece el más importante, es porque para responder es necesario primero escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Y para escuchar, ¿qué hay que hacer? Hay que estar atentos, y ¿qué pasa cuando no estamos atentos, cuando no hacemos silencio en un mundo tan lleno de ruido? Es muy complicado que los jóvenes estén realmente disponibles a escuchar una posible llamada de Dios.

Creo que la gran tragedia de nuestro tiempo no es tanto que Dios haya dejado de llamar, sino que no se está respondiendo suficientemente porque quizás no estamos educados para escuchar la voz de Dios porque estamos muy distraídos.

El otro motivo es que hay quienes escuchan pero les da temor y prefieren seguir una serie de seguridades, de tal manera que por miedo no se arriesgan a responder positivamente a una posible llamada de Dios.

¿Cómo se siente el llamado?

La fe no nace porque nos enseñaron que Dios existe. Lo que familia y la Iglesia hacen es disponer el corazón y los ambientes para favorecer un encuentro. La fe nace de un encuentro.

Se percibe al Dios vivo y verdadero en una relación interpersonal con el individuo y cuando uno experimenta la presencia amorosa de Dios, cuando uno experimenta la misericordia inmerecida de Dios, lo que surge del corazón es el deseo de responder.

El padre rector hizo una invitación a los jóvenes a no tener miedo de responder al Señor, “no tengan miedo de decirle sí porque el Señor es siempre fiel con los que llama”.— Claudia Ivonne Sierra Medina