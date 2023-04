Siempre fieles al Buen Pastor

“Hoy en día, cuando el individualismo es tan fuerte, es importante aprender con humildad que debemos seguir al Buen Pastor”, dijo anoche el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa de la fiesta patronal del Buen Pastor, en la iglesia dedicada a esa advocación del Hijo de Dios, en San Pedro Cholul.

“Hay que ir juntos de la mano unos con otros, así como el papa Francisco nos convoca a caminar en sinodalidad, juntos, unos con otros”, agregó.

Pidió no dejarnos vencer por el deseo de lo individual, “sepamos congregarnos en la familia y en la parroquia y favorecer a los grupos en los que estemos para mantenernos unidos y fieles a principios y valores”, exhortó el prelado en la homilía de la misa, que celebró con el padre párroco Jorge Cervera Domani.

A la Eucaristía asistieron numerosas personas. La fiesta del Buen Pastor se celebra el cuarto domingo de Pascua, día en el que se inicia la Semana del Seminario con la colecta en las misas.

A un costado del altar fue colocada la imagen del Buen Pastor, que hoy será subida a su nicho luego de la misa de las 7 p.m. y la procesión por calles aledañas al templo.

La imagen de Jesús Buen Pastor es el recordatorio que “a todos les toca pastorear: al obispo le toca pastorear toda la Iglesia, al párroco le toca pastorear a su parroquia”.

“Fuera de la iglesia, cada bautizado está llamado a pastorear”.

Declaró que quizá muchas personas no entienden la alegoría de Jesús como Buen Pastor “porque no se ven como rebaño de ovejas; sin embargo, es una página del Evangelio y no la vamos a arrancar, es importante saber que todavía hay pastores que cuidan su rebaño”.

“El Buen Pastor da la vida por sus ovejas, el Buen Pastor conduce a sus ovejas a buenos pastos y a las fuentes de agua, el Buen Pastor protege a las ovejas de todos los peligros”, finalizó.

La misa se celebró también en la fiesta de Santa Catalina de Siena.

Fiesta patronal

El programa de la fiesta patronal de la parroquia comenzó el jueves pasado con una conferencia sobre la Resurrección, el viernes hubo un concierto y ayer se realizó una verbena en el atrio del templo.

Las misas de hoy en la iglesia serán a las 8 y 10 a.m. y a las 12:30 y 7 p.m.— CLAUDIA SIERRA MEDINA