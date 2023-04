Yeny CanchÃ© Canul: Amar en verdad a los otros

Si ustedes son de las personas que dan lo mejor que tienen a los demás, son de las personas más valiosas en este mundo, ya que no hay muchas y son las que más necesita este mundo.

Sé que muchas veces podrían ser poco valoradas o que los demás no ven lo mucho que a ustedes les importan las otras personas, que todo lo que hacen lo hacen solo por amor y desinteresadamente; también sé que más de una vez podrían desear cambiar al ver que no son valorados y que se entristecen.

Sin embargo, quiero decirles que nunca dejen que su esencia sea cambiada por más que no reciban lo mismo, o que no sean amados o valorados de la misma manera; sigan siendo esas personas que dan lo mejor, que dan a manos llenas y que dan sin esperar nada a cambio, pues hay alguien que cada acto de amor o bendición a otros lo valora y los bendice tres veces más de lo que ustedes pudieran bendecir a otros.

Él es Dios, quien no ignora todo lo que se hace por alguien más, y es que hay muchas maneras en que Dios nos bendice, no necesariamente es con algo monetario. Dios recompensa con salud, paz y no queda descartado que materialmente también nos bendice.

Nunca dejen de ser como son, personas de buen corazón y bondadosas, pues, aunque a veces pensemos que no, sí existen personas que valoran lo que hacen y también les saben corresponder como ustedes aman o bendicen. Ante todo, recuerden que Dios es quien principalmente valora cada una de las cosas que hacemos por amor a alguien más.

Sigan siendo de ese tipo de personas, que son luz y que nada ni nadie los apague.

Fundadora de Sublime Amor.