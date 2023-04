Dátiles, primera comida después de la abstinencia

EL CAIRO (EFE).— Para la nutrióloga egipcia Mai al Nahla, el azúcar puede amargar el mes de ayuno de ramadán. Este tiempo de reflexión y perfecto para la desintoxicación se ve cada vez más saturado por anuncios de dulces y comida chatarra que revierten el trabajo de profesionales de salud que ven cómo las tasas de sobrepeso y obesidad en Oriente Medio no paran de crecer.

“Si después de la ruptura del ayuno se toman tres comidas que no sean excesivas en calorías se podría incluso perder peso, el problema es la ruptura de forma equivocada”, señala la nutrióloga desde su consultorio en el barrio cairota de Maadi.

La experta se refiere así a la práctica generalizada durante el Ramadán por la cual, tras una jornada de ayuno de unas 14 horas, la gente consume grandes cantidades de azúcar en poco tiempo, ansiosa por recuperar la energía perdida.

Eso genera picos de azúcar en sangre, lo que a su vez eleva la insulina y, en consecuencia, se genera la necesidad “de consumir azúcar nuevamente cada hora”.

“Si metes una gran dosis de azúcar en la sangre, se perjudica el equilibrio hormonal que hubo durante el ayuno. Lo mejor para romper el ayuno son los dátiles, que suministran potasio, magnesio, además del azúcar que se necesita”, subraya.

Aunque los dátiles no faltan en las mesas de los musulmanes que ayunan, siempre están los tradicionales postres, como la kunafa y el qatayef, ambos bañados en almíbar, que ocupan el centro de la mesa, además de otras comidas grasas.

Problemas digestivos

“La cantidad de gente con problemas digestivos durante el Ramadán es mayor, porque algunos rompen el ayuno con grandes cantidades de comida con composiciones malas, y no solamente comida chatarra, sino a veces comida casera pero demasiado grasienta o salada”, indica a su vez el nutriólogo egipcio Mina al Naggar.

El patrón que se repite entre sus pacientes consiste en “inflamaciones, gases, estreñimiento o indigestión, además de diabetes y dificultad en la respiración”, revela el médico especialista en Nutrición Clínica e integrante de la Sociedad Europea para la Nutrición Clínica y el Metabolismo.

Los expertos consultados coinciden en que el ayuno en Ramadán es similar a estrategias nutricionales que mucha gente sigue en otros países, como el ayuno intermitente, por lo que se podrían aprovechar las directrices que resultan de estudios internacionales.

Pero no se hace. “El problema”, dice Al Naggar, “es que el Ramadán está relacionado con varias configuraciones sociales, en que la gente come demasiado y esto no ayuda a mejorar las capacidades del aparato digestivo y sus consecuencias”.

“Se puede aliviar el sistema digestivo y el hígado al dejarlo descansar durante el día, pero por la noche recuperas todo el peso de golpe. Esto no ayuda”, alerta.

La nutrióloga Fatma Kamal cuenta con un programa de alimentación antes de Ramadán, al que los clientes se apuntan a sabiendas de lo que les espera.

Pasteles, postres, alimentos fritos, muchas carnes rojas, habas antes de acostarse —algo típico en Egipto—, huevos con pan y refrescos. Ésos son los “no” que se deben decir en este mes, como señala Kamal.

Pero la publicidad y la costumbre te dicen lo contrario. La nutrióloga libanesa Ghena Sandid indica que cada vez hay más campañas saludables patrocinadas por universidades y organizaciones de salud, como las que ella realiza desde su clínica Lighterstyle.

Aunque, lamenta, estas campañas no están en el centro de atención “ya que los grandes presupuestos proceden de empresas”, como las de refrescos y comida rápida, que acaparan todo.

Al Nahla también ha reunido a sus compañeros para hacer campañas por Facebook e Instagram, y ve que el tema “está mejorando en los últimos tres años”.

“Pero esto necesita tiempo y esfuerzo, y tiene que pasar a ser una cultura”.