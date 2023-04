Julián Lugo Pool, de 19 años, dará vida a Jesucristo en la parroquia de Cristo Rey

“Quisiera que no me vean a mí, sino que me vean desde la fe, como una declaración ante el mal”, expresó Julián Jesús Lugo Pool, de 19 años de edad, quien personificará a Cristo en el acostumbrado viacrucis del Viernes Santo de la parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe-Santuario del Divino Niño Jesús, en el fraccionamiento Fidel Velázquez.

El estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán se ha preparado física y espiritualmente para representar al Hijo de Dios en el camino de la cruz, que se iniciará alrededor de las 12 horas de este viernes en la calle 21 de Pacabtún, al lado del campo de béisbol.

La parroquia de Cristo Rey ha formado parte de su vida, ya que ahí lo bautizaron, realizó la Primera Comunión y la Confirmación y también asistió a clases de catecismo. Ahora es catequista de Senda. “He estado toda la vida”, señala al Diario.

Julián, vecino de la Fidel Velázquez, quería representar a Jesús en la actividad que tiene más de 30 años de historia.

Es catequista del grupo apostólico Senda, en el cual se formó durante seis años. Participó un año en Ignis.

Desde niño está involucrado en las actividades de la iglesia, ya que sus padres así se lo inculcaron.

En la carta que escribió para ser uno de los candidatos a representar a Jesucristo le dice al padre párroco Juan Pablo Moo Garrido que no hay una manera más humana para que los fieles se acerquen a la muerte del Salvador que a través del viacrucis.

A finales de febrero pasado le confirmaron que tendría la responsabilidad. Recordó que, aunque no es una medida estipulada, ha ocurrido que la persona que representa a Juan en el viacrucis hace de Cristo al siguiente. Así sucedió con él: el año pasado fue Santiago y en 2021, Juan.

Reveló que en ediciones anteriores ha participado en el viacrucis interpretando con diferentes papeles y desde niño quería ser Jesús. Cuenta que sus alumnos de catecismo se emocionaron cuando conocieron la noticia. “Lo que más me motiva es que cuando terminen sus seis años de formación sepan que no me miran a mí, sino a Jesús a través de la predicación”.

“Asegurar una futura generación de cristianos es lo que más me motiva a hacerlo”, admitió.

“El recorrido del viacrucis todos lo caminamos y, por supuesto, cansa cargar la cruz, es una responsabilidad que te vean como una figura de Cristo”.

Compartió que él quería tener el papel de Cristo por lo simbólico que es la cruz.

El proceso de preparación física ha incluido ejercicios de fuerza en el gimnasio, levantamiento de pesas y muchas caminatas.

“El viacrucis es más de resistencia”, consideró.

En el aspecto espiritual, ha procurado recibir la Comunión, mantenerse cerca de la confesión y llevar un acompañamiento espiritual con el padre párroco Juan Pablo Moo Garrido.

“Mantener la oración, rezar el rosario, estar cerca de Cristo todos los días, mantenerse centrado en cada decisión, en cada gesto y saber de que no es algo efímero, repercute más allá”.

Ante el intenso calor que se espera para el Viernes Santo, Julián se ha ido preparando con caminatas a la 1 de la tarde para acostumbrarse.

“Yo creo que va a ser lo menos importante. Me voy a encomendar a Dios, a la Trinidad y al papa Pío X”.

Compartió que su vida tendrá un antes y un después tras la experiencia de personificar a Jesucristo. Mañana participará en la recreación de la aprehensión del Señor, a las 11:30 p.m., en el atrio de la iglesia.

El joven pide a Dios fuerza, templanza y sabiduría para el papel de Jesús.

Julián Jesús es hijo de los señores Jesús Pastor Lugo Can y Pastora Eustaquia Pool Pool, y sus hermanos son Víctor y Shirley.

Otros personajes

A su vez, Mayrany Rivero Flores personificará a la Virgen María, papel con el que se siente muy feliz y que considera un honor. “Siento que es algo que me da mucha paz, mucha alegría”, señaló.

Su preparación para el viacrucis ha incluido asistencia a misa, confesión y acompañamiento espiritual.

Jorge André Fuentes Pino será el apóstol Juan, que para él es una dicha, porque es muy cercano a Jesús.

Subrayó que se ha preparado espiritualmente para interpretar este personaje, amigo de Jesús y discípulo amado, al que el Salvador encargó a su madre María.

Carlos Kob Beachy será el soldado principal, que dará órdenes y azotará a Jesús. “Es la primera vez que voy a ser centurión y mi personalidad no es como la del papel que haré”, aclaró.

Agregó que estar cerca del sufrimiento de Jesucristo lo hace tener corazón más sensible.— CLAUDIA SIERRA MEDINA