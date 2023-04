La Eucaristía es amor y humildad, dice el Arzobispo

“¿Quieres saber cuánto y cómo nos amó Cristo? Mira al Calvario, mira a la cruz y ahí verás lo que el Señor realizó por nosotros”, expresó el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa vespertina de ayer en Catedral en que se conmemoró la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio y el mandato nuevo del amor.

“Jesús tuvo antes un gesto más sencillo, claro, directo y no menos elocuente: lavar los pies de los apóstoles, así como lo hacían los esclavos en aquel tiempo”, añadió.

“Él, con toda humildad, va y lava los pies de cada uno de ellos. Se quedan asombrados, ¿cómo es posible que el Maestro esté ahí como un esclavo lavándoles los pies? Simón Pedro no quería permitírselo, pero Jesús le advirtió que ‘si no te lavo, no tendrás parte conmigo’”.

“El Señor nos ha lavado a cada uno de nosotros con el agua del Bautismo”, añadió. “Cuántas veces necesitamos retomar esa agua en el sacramento de la confesión, en el día al día arrepintiéndonos de nuestras faltas, retomar esa agua para refrescar nuestro corazón y mente y poder así amar al estilo de Jesús”.

Monseñor Rodríguez Vega recordó que “ya no se acostumbra hacer ese servicio de lavar los pies, pero imagínate cuál sería para ti el servicio más humilde, más penoso, más vergonzoso... en el nombre de Cristo tendríamos que estar dispuestos a dar ese servicio sencillo a nuestros hermanos, bajarnos, humillarnos, ponernos así al servicio de los demás”.

“La Eucaristía es amor, la Eucaristía es humildad”, continuó. “Cristo se humilla hasta hacerse un pedazo de pan, así que lavar los pies de los apóstoles es cualquier cosa comparado con lo que Él hará al entregarse en su cuerpo y en su sangre”.

“A nosotros también nos toca entregarnos en cuerpo y sangre para servir a nuestros hermanos al estilo de Cristo”, puntualizó.

Añadió que Jesús dejó la orden para esto se siguiera haciendo, lo que significaba instituir el sacerdocio del Nuevo Testamento con los apóstoles. “A ellos los convierte en los primeros ministros de la Eucaristía; la Iglesia necesita de la Eucaristía para vivir y necesita también del sacerdocio para vivir. No hay Iglesia sin Eucaristía y sin sacerdocio”.

Después de la homilía, el prelado procedió a lavar los pies de 12 personas, elegidas entre integrantes de la liturgia, custodios, cofradía y archicofradía.— CLAUDIA SIERRA MEDINA