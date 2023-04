“Ts’onot” reúne el paisaje peninsular y a sus talentos

Con un celular, una cámara Súper 8 y un equipo de tres personas, la productora de cine Marta Hernaiz y la directora Kaori Oda filmaron en Yucatán el documental “Ts’onot (Cenote)”.

“Nadie diría que se podía hacer una película así (…) Y es una prueba de que se puede hacer cine de otra manera y que puede ser inspiración para mucha gente”, asegura Hernaiz.

El documental se filmó antes de la declaración de la pandemia de Covid-19 y se estrenó en 2020 en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en el que ganó un premio. Sin embargo, la llegada del coronavirus detuvo las proyecciones.

“Estamos muy contentos de ya poder distribuirla (…) Tanto para mí como para la directora es importante que la película se estrene en la Península, que es donde se filmó”, añade Marta.

Escenarios peninsulares

La película, filmada en varios escenarios de Campeche y Yucatán, se presentará mañana en Pomuch, Campeche, y los siguientes días en Maní, Mérida (martes 11 y jueves 20 en la Cineteca Manuel Barbachano Ponce), Cenotillo (16 de abril), Xcan (13 de abril), Xocén (14 de abril), Valladolid (12 de abril), Tizimín (22 de abril), Río Lagartos (24 de abril), Pixyá (17 de abril), Homún (18 de abril), Sotuta (20 de abril) e Izamal (21 de abril). Las proyecciones serán gratuitas.

“Lo que más me gusta de hacer esta gira es que vamos a ir a lugares donde no hay cines convencionales y donde, probablemente, la gente no ha visto una película en maya y con gente de su comunidad (…) Este documental hace que queramos más a nuestra cultura y a nuestras riquezas naturales”.

En entrevista con el Diario, Marta Hernaiz señala que la idea de hacer “Ts’onot” comenzó en la Escuela Internacional de Cine en Sarajevo, Bosnia, donde estudió con Kaori Oda.

Cuenta que, al finalizar sus estudios, Kaori, quien ya había hecho un trabajo en minas de carbón, le dijo que le gustaría filmar en el agua.

“Yo le dije: ‘Fíjate que en México tenemos unas fuentes subterráneas llenas de agua. Se llaman cenotes’. Ella no sabía qué eran, así que lo ‘googleó’ y se enamoró. Entonces, me dijo que quería que fuera su productora. Un año después, comenzó el rodaje en varias comunidades de la Península”.

“Hicimos tres viajes durante tres años, fue bastante largo el proceso, pero fue increíble, pues pudimos conocer muchísimos cenotes. Estuvimos en más de 50”.

Marta subraya que la cinta es muy sensorial, además de espiritual. “Kaori tiene una mirada muy especial, con un tacto que te enseña a ver las cosas de otra manera. Es increíble cómo retrata las luces de los cenotes y todo lo que sucede abajo”.

Pero la cinta en realidad le apuesta a la memoria colectiva, a lo que los habitantes tienen que decir de los cenotes.

Para Marta, producir la película fue un reto divertido.

“Al final no es una película hecha con un equipo de rodaje de veinte o más personas que llegan con su cámara. Éramos tres o cuatro”.

Otro desafío fue el idioma, pues muchas de las personas que aparecen en el filme solo hablan maya, y había que hacer uso de intérpretes para que pudieran entenderse con Kaori, quien a su vez se comunicaba en inglés.

A eso hay que sumar que Kaori nunca había buceado: “¡Ni siquiera sabía nadar!”, dice Marta. “Cuando dijo eso se me aceleró el corazón. Pero no solo aprendió a nadar, sino también a bucear”.

Al hacer “Ts’onot”, Marta aprendió que se puede hacer cine sin grandes presupuesto y numerosos equipos, y le gustó que dos personas que quizá nunca se hubieran conocido, como una japonesa y una habitante de Xocén, coincidieran gracias a este arte.— IVÁN CANUL EK