'La Pasión' en la pantalla

Desde “La Pasión de Oberammergau” (1898) hasta “La Pasión de Cristo”, cinta dirigida por Mel Gibson en 2004, la vida y muerte de Jesús ha sido llevada al cine en varias ocasiones.

“La Pasión de Oberammergau”, de Estados Unidos y dirigida por Henry C. Vincent, es considerada la primera película sobre la muerte del Mesías. Dura apenas 19 minutos y muestra la representación que se hacía en el pueblo de Oberammergau, en el sur de Alemania.

A pocos meses del estreno de la cinta de Henry C. Vincent, vio la luz, también en 1898, “La Vie et la Passion de Jésus-Christ”, de Georges Hatot y Louis Lumière, de solo 11 minutos.

Cinco años después, en 1903, llegó a la gran pantalla la película francesa “Vida y Pasión de Jesucristo”, dirigida por Lucien Nonguet y Ferdinand Zecca, y que es considerada la primera gran producción que trata este acontecimiento.

En los siguientes años se produjeron más películas que abordaban la muerte de Jesús, como “Del pesebre a la cruz” (Sidney Olcott, 1912) e “Intolerancia” (D.W. Griffith, 1916).

Desde entonces ha visto la luz casi un centenar de películas sobre Cristo, incluyendo musicales como “Jesucristo Superestrella” (1973) y cintas animadas como “El Señor de los Milagros” (2000), realizada en stop motion, y “Mi último día” (2011), al estilo de anime japonés.

“Cristo es un tema sobre el cual se habla mucho y se quiere ver mucho. Si ahorita hubiera una película sobre la Pasión de Cristo también iría la gente a verla”, dice Mario Helguera Bolio, investigador y promotor de cine.

Directores de renombre como Pier Paolo Pasolini, Franco Zeffirelli, George Stevens y Cecil B. DeMille realizaron versiones del pasaje bíblico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad.

Sin embargo, pocas películas han logrado trascender con el tiempo, entre ellas, según el maestro Helguera Bolio, “El Evangelio según San Mateo”, de Pier Paolo Pasolini, y “La Pasión”, de Mel Gibson, así como las mexicanas “Jesús de Nazaret” de Jesús Díaz Morales, “El mártir del Calvario” de Miguel Morayta, y “El proceso de Cristo”, de Julio Bracho.

Otras cintas que han ganado prestigio con el tiempo son “Rey de reyes” de Cecil B. DeMille (de 1927) y “La historia más grande jamás contada” de George Stevens, David Lean y Jean Negulesco, y que, junto con otros clásicos como “Ben-Hur” y “Los diez mandamientos”, suelen transmitirse en Semana Santa.

“Rey de reyes (King of Kings)”, la versión de 1961, es una película estadounidense de 168 minutos de duración, dirigida por Nicholas Ray y con las actuaciones de Jeffrey Hunter (Jesús), Hurd Hatfield (Pilatos), Siobhán McKenna (María) y Carmen Sevilla (María Magdalena).

La cinta narra la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión. Es considerada la primera película de un gran estudio que mostró de cerca el rostro de Jesús.

Premiada

“El Evangelio según San Mateo (Il Vangelo secondo Matteo)”, de 1964, es una cinta italiana de 137 minutos dirigida por Pier Paolo Pasolini y protagonizada por Enrique Irazoqui, Margherite Caruso, Marcello Morante, Luigi Barbini y Susanna Pasolini.

La película ganó el Premio del Jurado en el Festival de Venecia y fue postulada a tres Óscares (guión adaptado, vestuario y dirección artística); además, es considerada por el Vaticano como la mejor película sobre la Pasión, y como una de las mejores películas extranjeras según el National Board of Review de Estados Unidos.

“Se me hace una película muy humana, muy verdadera”, dice Mario Helguera Bolio.

“La historia más grande jamás contada (The Greatest Story Ever Told)”, de 1965, fue dirigida por George Stevens, David Lean y Jean Negulesco, y protagonizada por Max von Sydow (Jesús), Dorothy McGuire, Charlton Heston, Claude Rains, José Ferrer y Martin Landau.

La cinta, de 200 minutos, comienza con el nacimiento de Jesús y continúa con su infancia en Nazaret, sus tres años de vida pública, la última cena, la traición de Judas, la crucifixión y la resurrección. Recibió cinco postulaciones a los premios Óscar (banda sonora, fotografía, dirección artística, diseño de vestuario y efectos visuales).

“Jesús de Nazaret (Jesus of Nazareth)”, de 1977, de Franco Zeffirelli, es más bien una miniserie de 371 minutosm considerada como la más fiel a los Evangelios. Es, además, la más proyectada durante la Semana Santa.

“La Pasión de Cristo (The Passion of the Christ)”, de 2004, es una cinta estadounidense de 126 minutos dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov y Mónica Bellucci.

La película fue postulada al Óscar en las categorías de maquillaje, banda sonora y fotografía; además, recibió el Premio a la Libertad de Expresión del National Board of Review.

Pasión mexicana

México no ha estado exento en cuanto a la producción de cintas sobre la Pasión e, incluso, hay clásicos que en estas fechas se transmiten en televisión:

“Jesús de Nazaret” (1942), dirigida por José Díaz Morales. La película retrata el bautismo de Jesús, el Sermón de la Montaña, los milagros del Salvador, la última cena, la traición de Judas y la crucifixión. Es protagonizada por José Cibrián, Adriana Lamar, Aurora Walker, Rafael María de Labra, José Baviera y Enrique García Álvarez. Algo a destacar de la cinta es la música de Rodolfo Aster.

“El mártir del Calvario” (1952) fue dirigida por Miguel Morayta y es considerada como la más representativa del género bíblico en México.

La cinta, que fue incluida en la selección oficial del Festival de Cannes de 1954, es protagonizada por Enrique Rambal.

La película cuenta los últimos días de Jesús, desde que entró triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos hasta su resurrección y ascenso al Cielo, pasando por la traición de Judas y la crucifixión en el Gólgota.

“El proceso de Cristo” (1966), dirigida por Julio Bracho, es una película de 120 minutos con Julián Soler, Enrique Rocha, Wolf Ruvinskis, Germán Robles, María Teresa Rivas, Víctor Alcocer, Andrea Palma y Tito Junco.

Mario Helguera señala que la vida de Cristo ha sido tratada desde diferentes puntos de vista, por ejemplo Pasolini, con poco dinero y sin escenarios construidos, hace un verdadero relato humano sobre la muerte del Salvador; por su lado, Mel Gibson, quien disponía de más recursos, hace un espectáculo de la crucifixión.— Jorge Iván Canul Ek