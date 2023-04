Julio Patán y Alejandro Rosas cuestionan las ''Morenadas'' con un humor incómodo

El humor es una herramienta que, sabiéndola utilizar, puede evadir incluso a cualquier “hater” (persona que odia); al menos así lo demuestran Julio Patán y Alejandro Rosas con su nuevo libro “Morenadas”, una especie de “spin-off” de la serie literaria que iniciaron en 2017 con “México bizarro”, ambos de la mano de editorial Planeta.

Y es que, según admite en entrevista con el Diario Julio Patán, “Morenadas” (2022) no ha encontrado aún una crítica punzante como sí lo han hecho otros libros de crítica contra la actual administración en México.

“No estoy seguro de si es porque no lo entienden o simplemente porque es un humor tan bien manejado que no encuentran una manera de responder a ello. Hemos recibido más buenos comentarios que malos y, si ha habido alguna crítica, no ha sido con violencia como a otros colegas”, explica en relación a este trabajo que extiende el universo bizarro que parece haber encontrado tierra fértil, sobre todo en la política de México.