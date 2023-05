'Asesinos Seriales en México', un libro que no puedes soltar pese a su temática

Un asesino serial dispara su carrera periodística, y años después el libro que el viernes por la noche fue motivo para estar reunidos con el autor en el Centro Cultural José Marti, del Parque de Las Américas: “Asesinos Seriales en México. Una mirada a su psique criminal”, escrito por Filiberto Cruz Monroy para la editorial Harper Collins.

El viernes, el autor, una servidora y el maestro en Gestión Pública Raúl Medina Cardeña nos reunimos a invitación de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y la administración del recinto sede con decenas de personas para compartir detalles de esta obra, una que dejó a todos los presentes con muchas reflexiones al respecto y el deseo de aportar un granito de arena para cambiar un poco el panorama que se vive en esta sociedad.

Reconozco que no acostumbro leer este género de libros, aún si son noveleados. Los evito a toda costa y, si es necesario (porque tengo que entrevistar al autor), se lo dejo a otra persona para que lo haga.Leer la vida de un asesino, más si es serial, me obliga a tener un estómago de acero, nervios templados y los sentimientos guardados en una cajita bajo siete llaves.

Algo que ya hice en una ocasión, aunque no nombraré al autor pues no viene al caso, y me quedé con la sensación de pequeñas fichas técnicas y con datos que hubiese leído por igual al consultar Wikipedia.

Cuando Filiberto, a quien conozco porque trabajamos juntos en el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, me invitó a comentar su libro no me negué, pues había asistido a su presentación en el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (Filey), en marzo pasado, donde fui testigo del éxito ante un salón con una audiencia donde no cabía ni un alfiler, público sentado en el piso y pasillos, demostrando con ello el interés por el tema de personas de todas las edades; y días después seguir leyendo en medios y redes sociales los comentarios positivos y elogios de los lectores y asistentes.

Cual sería mi sorpresa que para poder leer el libro tuve que comprarlo a través de la plataforma de Amazon, porque la primera edición ya está casi agotada, noticia que fue creciendo mi curiosidad por el contenido.

Desde la primera página, la descripción limpia y objetiva de su investigación me hizo recorrer con facilidad la lectura, y sin darme cuenta pasé de “Los sádicos de Matamoros” a todos los demás casos, uno por capítulo.

¿Crónica, ensayo, reseña? Sin duda todos los géneros periodísticos se mezclan de manera aguda para mostrarnos los casos uno por uno, y adentrarnos en la vida de los asesinos y el daño que hicieron a sus víctimas, parientes y toda la sociedad.

Filiberto se hace preguntas sobre estas personas y lo que les lleva a ser asesinos seriales, mismas que hace Rodolfo Félix Cárdenas en el prólogo, las que aumentan a lo largo de la lectura.Dudas con casos no resueltos del todo como el de Agustín Salas del Valle, “el matameretrices”, a quien solo una muerte se le comprobó. ¿Y las otras víctimas? ¿Dónde quedaron? ¿Se hará justicia por ellas?

Cuando el material le permite al autor, nos adentra más profundo al perfil del asesino serial, como es el caso de Jorge Riosse, “el asesino que se creía artista”, en el que se analizan sus poemas y pinturas.

¿Acaso podemos tener un asesino serial en ese vecino amable que habita al lado de nuestras casas, pulcramente vestido y amante de las mascotas? Es una pregunta que se queda en el aire y nos conecta las antenas cuando alguien nuevo llega a la calle donde vives u ocupa el escritorio de al lado en nuestro centro de trabajo. A Jorge Riosse, el glamour y misterioso modus operandi con sus víctimas pasó inadvertido y pronto fue olvidado.

¿Por qué nunca lo capturaron? Leo su reseña y me imagino las escenas en una película o hasta su serie en alguna plataforma si le hubiese tocado actuar en esta época.

“Sé que dejé al diablo gobernar mi vida. Solo pido tu perdón y pido a Dios que me perdone… No tenía derecho a causarte dolor. No merecías eso. Yo merezco lo que tengo”, fueron las últimas palabras de Ángel Leoncio Reyes Recendis o Ángel Maturino Reséndiz, conocido como “El asesino de las vías del tren” o “El asesino del ferrocarril”. ¿Arrepentimiento y petición de perdón al final de su carrera criminal? Podría ser. ¿Ustedes se lo darían?

Mentes opuestas son las de Raúl Osiel Marroquín Reyes, “el sádico”, que pedía rescate por sus víctimas, todos gays, pero al final los torturaba y mataba. Con una sentencia de 280 años desde el 2010, “el sádico” ha declarado: “no me arrepiento de lo que hice… de tener la oportunidad, lo volvería a hacer”.

Sigue una leyendo una página tras otras y llegas al capítulo donde te ubicas en Yucatán: Mario Alberto Sulú Canché, “el matachavitas”. Tres casos de adolescentes en los que la sangre hierve al leerlos, y la técnica de desconectar las emociones para avanzar en el libro se hace imposible.

La descripción de los casos te pone en el papel ya no sólo de periodista e invitada a comentar el libro, sino como madre y lo que hubiese experimentado si una de sus víctimas fuera tu hija. La piel se te eriza y pides a Dios que personas como estas no existan más y los culpables sean encerrados de por vida. “La mataviejitas”, “el matachavitas”, la “matataxistas” y el “matanovias” son sobrenombres que les ponía la sociedad cuando los casos comenzaban a sonar fuerte en los medios de comunicación, y que dejan una nueva duda en el aire ¿cuáles eran los sentimientos de las personas al enterarse de cada nuevo caso: asco, miedo, indiferencia, horror?.

Con el caso de Daniel “N”, “el comecorazones”, la redacción de Fili nos lleva más allá de la descripción de los hechos. Por las venas y manos del autor corre mucho más que un periodista que a diario busca ser mejor; prueba de ello es como describe este caso, que al final nos hace reflexionar si la creación y actos de un asesino serial tiene que ver solo con lo vivido por la persona o las circunstancias, aunque también podría ser parte culpa de esta sociedad que vivimos y que a muchos les toca de forma desfavorable en esa cadena que lejos de romper sus eslabones solo crece cada día.

¿Narcisistas, extremadamente inteligentes que rayaban en la locura? Algunos asesinos sí, tal vez, aunque otros mataban por instinto animal y podrían considerarse víctimas de una vida de violencia y abusos desde temprana edad.

Estas son más dudas sin contestar a las que el lector llega o pensamientos que se quedan vagando en uno al término de leer esta obra, una que ya no quiero seguirles contando sino que les invito a leer, porque “Asesinos Seriales en México” va más allá de la descripción de casos que sacudieron a la sociedad en su momento, y que siguen haciéndolo en algunos que aún no son cerrados, o que los culpables siguen vivos tras las rejas.

Este es un libro investigado a fondo por Filiberto Cruz Monroy que nos lleva, como ya les dije, a muchas reflexiones como integrantes de una sociedad que nos muestra caras y hechos que quisiéramos nunca hubiesen ocurrido, con una lectura que no permite soltarlo hasta que lo terminas y te preguntas si aún hay más que contar y averiguar de estos asesinos, y de algunos otros que desconocemos sus casos. Felicito a Filiberto por su libro, que atrapa desde el principio, pues aún con el temor de saber cuál sería su contenido, no es posible soltarlo.

Que sigan los éxitos con este y los siguientes libros que le esperan por escribir, que sin duda serán esperados por todos sus lectores e incluso, me atrevo a decir, aquellos que aún no conocen su trabajo editorial

