Dios fortalece a las mamás con la oración y la misa

“Dios hace de cada mamá una portadora de vida, una comunicadora de la vida, no únicamente aquí en la tierra, pues es una vida para la eternidad”, expresó el arzobispo de Xalapa, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, en la misa que ofició ayer en el Centro Universitario Montejo (CUM) en el marco de la celebración a las madres.

“Cuando un hijo o una hija despide a su mamá, sabemos que es un hasta luego”, añadió el prelado, quien vino a celebrar con su familia el Día de la Madre.

“Cuando muere una mamá o una abuelita, no nos despedimos de ella, es un ‘hasta luego, nos veremos en el cielo’. Nuestra vida, la vida que Dios nos dio a través de nuestras mamá es vida eterna y eso tenemos que celebrarlo”, subrayó.

En su mensaje, monseñor Patrón Wong aseguró que a través de la mamá las personas aprenden a ser familia. “Aprendemos con mamá a tener hermanos y hermanas, a compartir con los demás; aprendemos con mamá que no soy el centro del mundo y del universo, no; el centro es Dios, es Jesús”.

Pidió orar por la familias que están viviendo situaciones difíciles.

Dijo que el mejor regalo para las mamás es la oración y la santa misa, “las mamás necesitan de nuestra oración, necesitan de la fortaleza que solamente Dios puede dar”.

“Cuántas situaciones de preocupación y angustia están en el corazón de mamá, nosotros no nos damos cuenta; por eso cuando veamos a mamá preocupada podemos decirle: ‘mamá rezo por ti, oro por ti, ofrezco la Eucaristía por ti, para que recibas la fortaleza que únicamente viene de Dios y la luz del Espíritu Santo’”.

“Nuestras mamás necesitan ser iluminadas por el Espíritu”, remarcó.

También dedicó unas palabras a las mamás que no están presentes, “algunos de ustedes físicamente ya no tienen a mamá, ella ya no está acá en la tierra porque ya está frente de Dios, siéntanse abrazados y queridos por mamá”, dijo el arzobispo.

El prelado también oró por las mamás que han perdido a un hijo, “sus hijos las abrazan y las quieren desde el cielo porque las madres dan vida eterna”.

Al inicio de la misa, monseñor Patrón Wong dijo a los presentes que era una alegría que estuvieran juntos como familia marista para celebrar a la Buena Madre.

La bienvenida a la celebración estuvo a cargo del profesor Juan Carlos Balderas Salazar, del departamento de Pastoral del CUM.

Antes de la bendición final, agradeció a la Buena Madre sus cuidados y su protección; al final el coro de la escuela cantó “Dulce Madre”.

En la celebración por la vida, los hijos y sus mamás se dieron muchos besos y abrazos. También asistieron algunas abuelas y todas recibieron muchos aplausos.

Como informamos, monseñor Jorge Carlos Patrón celebrará una misa hoy, en honor a las mamás, en la capilla de San Jorge que se ubica en Villas del Sol, a las 6 p.m.— CLAUDIA SIERRA MEDINA