Rodrigo Llanes presentará nuevo libro

“Éste no es un libro que contenga un compendio de leyes ni normas sobre cuáles son los derechos humanos ni tampoco es un informe de las violaciones a estos derechos, sino que es un estudio antropológico de cómo ha sido el ejercicio de esos derechos en la práctica”, aclaró Rodrigo Llanes Salazar sobre “De la reforma multicultural a los megaproyectos. Los derechos humanos del pueblo maya de Yucatán”, el cual será presentado el próximo jueves 18 en Casa Lol Be.

Llanes Salazar precisó que en la obra hace un repaso histórico de cómo han cambiado las dinámicas de lo que hoy se llamarían derechos humanos del pueblo maya en Yucatán, partiendo de la Colonia, cuando se instituye la figura del defensor de indios, bajo la idea de que los pueblos originarios no tenían los recursos para protegerse.

El autor recordó que Yucatán no era una tierra muy atractiva para los europeos en cuestión de recursos materiales, pero sí lo fue en términos de mano de obra de los habitantes mayas.

Se aborda la tardía reforma cultural, que llevó a cuestionarse por qué en Yucatán demoró tanto teniendo una numerosa población indígena. También se consignan algunos casos en los que la defensa de los derechos humanos muestra una evolución, como el de Ricardo Ucán, que llegó hasta Amnistía Internacional.

El autor indicó que al inicio del caso de Ricardo se hablaban de la etnia maya y al final ya se nombraba al pueblo maya.

En las personas

Llanes Salazar agregó que la obra expone asimismo cómo los cambios se han dado igualmente en las personas. Citó como ejemplo el de unas mujeres que afirmaron que “ahora ya conozco mis derechos y ya no me pueden engañar tan fácilmente”, algo que en años anteriores no se escuchaba, además de que actualmente es mejor conocido a qué instituciones se puede acudir para atender cuestiones legales.

Rodrigo Llanes extendió una invitación al público en general para asistir a la presentación del jueves 18, a las 16 horas, en Casa Lol Be, en la calle 19 con 22 de la García Ginerés. Estará a cargo de las doctoras Gabriela Torres Mazuera y Eugenia Iturriaga Acevedo y el maestro Jorge Fernández Mendiburu.— Ilse Noh Canché