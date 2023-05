''Chingu Amiga'', feliz en Mérida

La Convención Tsunami Mérida Comic Con tuvo de todo, desde el arte del cosplay hasta los stands de venta de varios artículos relacionados al anime, el manga, los comics y los videojuegos, pero sin duda alguna lo que más se esperaba era la conferencia de la influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como “Chingu Amiga”.

Sujin estuvo por tres horas interactuando, de manera personal, con varios seguidores que hicieron fila para verla; niñas, jóvenes y hasta adultos pasaban con ella para entregarle decenas de regalos; desde stickers con su rostro, hasta frutas como mango, marañón y ciruela; incluso una persona le regalo un funko pop de su persona, lo que la dejó absorta con tanta emoción y cariño por parte de los meridanos.

Y ni que decir de las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla, salían emocionadas, felices e incluso mostraban en un papelito su nombre en coreano, escrito por la mismísima “Chingu Amiga”. Tras este periodo de “autógrafos y fotografías” llegó al escenario, saludando a todos en medio de risas y ovaciones. Fue alrededor de una hora que Sujin Kim platicó con sus admiradores, los cuales no desaprovecharon la oportunidad de tomar una foto del momento. A pesar de todo este ajetreo previo a su presentación, “Chingu Amiga” se mostró muy accesible y sacó un poco de su tiempo para otorgar una entrevista especial al Diario, donde muy amablemente nos habló sobre esta experiencia en Mérida.

¿Cómo ha sido tu experiencia aquí?

Muy bien, me han dado “bienvenido” grande y la comida está muy buena, dijo en español la coreana.

¿Cómo te ha tratado el calor?

¡Ay me morí!, me enfermé, es que me dijo que... es que ayer como en la tarde fui al mercado para comer, me dicen que no debí de haber hecho eso, sobre todo la hora, me pasé, si, ahí me enfermé un poquito.

¿Qué sientes de ser muy conocida, venir hasta el sur de México y que toda esta gente te muestre su amor, su cariño, hacia ti?

No me siento, siempre digo que me siento que no me lo creo lo que tengo, que mañana... no sé tuve mucha suerte, de verdad no me lo creo, no lo puedo creer.

¿Pensaste alguna vez en ser influencer?

Pues no, no, ni de chiste.

¿Cómo ves la vida en México? ¿Es tranquila? ¿Te ha gustado?

Es muy diferente a Corea, de hecho México es país que prácticamente me salvó la vida, porque estaba muy enferma en Corea por mental y viniendo aquí (México) no por tranquilidad, sino por su manera de pensar ustedes, es manera un poquito más, mucho más feliz que la manera en que vive en Corea, entonces sí.

Sabemos que en Corea sufriste del llamado “Burnout” (estrés laboral) ¿Has pensado hablar de estos temas?

Qué padre, si, no lo he pensado, pero quiero pensar, que me hablen.

¿Si te parecería bien abordarlo con las empresas?

Si sería padre, sí, porque todo el mundo tiene este problema ahorita, en estos momentos y sería padre.

Sujin Kim nos demostró lo que es en las redes sociales, una persona que disfruta de convivir con la gente, en medio de risas y, claro, muchas muestras de agradecimiento por todo el amor y afecto que le tienen, y se mostró sorprendida por tan efusivo recibimiento.

Finalmente “Chingu Amiga” mandó un gran saludo a los lectores del Diario de Yucatán, “Muchos saludos y cuidado por el sol, mucha suerte los amo, gracias”.

Con esta presentación, donde se estima hubo alrededor de 250 personas, abre las puertas la Convención Tsunami para invita a más influencers que estén relacionados a la temática del evento; ejemplo claro será la edición 42, en el mes de septiembre, con la presencia del actor y músico estadounidense Drake Bell.— Eunice Cruz Molina.