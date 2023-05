Raúl Espinosa Aguilera: El privilegio del servicio

Tengo muy grabado el recuerdo de una joven podóloga, en un conocido centro podológico, con quien conversé sobre diversos temas de actualidad mientras me hacía un servicio de pies.

Me dijo que había estudiado Enfermería, y de pronto, me comentó:

“Me muero de ganas por terminar mi especialidad en atención a las personas de la tercera edad. Ya me faltan pocas materias y me ilusiona mucho dedicarme de lleno a los ancianitos”.

“¿No está contenta con su trabajo de podóloga?”, le pregunté.

“Claro que sí”, me respondió. “Pero veo con mucha claridad que mi vocación profesional es dedicarme a cuidar a los ancianos. Me doy cuenta que les hago falta por varias razones: a veces están muy solos, o están enfermos y no están suficientemente bien atendidos; otras veces necesitan que alguien les ayude a asearse mejor y todos los días; otros sufren de enfermedades crónicas y degenerativas, como el mal de Parkinson, Alzheimer y otros padecimientos mentales en los que sus familiares deben estar informados o simplemente hacerles compañía y sacarles conversación para que se sientan acompañados”.

“¿Y cómo visualiza este trabajo?”, le cuestioné.

“Es un verdadero privilegio el poder servir a los demás”.

Me asombró la madurez de esta joven y su apasionado anhelo por dedicarse a su nueva especialidad.

Luego, se lo comenté a un médico amigo y me pidió que, por favor, siguiera fomentando esos trabajos de servicio a los demás porque personas como esta joven abundaban, pero era necesario en muchas otras personas de su misma edad dejarles sembrada esa semilla para que fructifique con el tiempo.

También, por asociación de ideas me acordé de un enfermero del que nos hicimos amigos porque atendió a un familiar mío y me comentaba que en lo personal él se llenaba de satisfacción cuando, después de muchos meses de atender a un enfermo, salía adelante de sus dolencias y limitaciones, volvía a su vida normal.

Tengo a un hermano, médico traumatólogo y que ya falleció, que era feliz subiéndose a las ambulancias y recogiendo accidentados, por ejemplo, en carreteras.

Un día le pregunté: “¿Cómo te puede gustar el recoger a una persona con el rostro desfigurado por el accidente y, además, con varias fracturas?”.

“Es mi vocación profesional. Tú no sabes el gozo que experimento por el hecho de ir recomponiendo el rostro de una persona ya desde la misma ambulancia y luego en el hospital: coserlo, lavarlo, sacarle radiografías y ponerle férulas en los huesos fracturados”.

“Ya internado hay que darle continuidad en su tratamiento hasta que sea dado de alta. Al paso de los meses regresa con un familiar para darme la buena noticia que ya se reincorporó a su anterior trabajo y a sus actividades que realizaba antes del accidente. Si venía con su madre o con su padre, venían a darme las gracias por la ayuda médica que le proporcioné”.

“Créeme que con ese agradecimiento me doy por bien pagado”.

También, la hija de un arquitecto amigo mío, que es enfermera, consiguió un trabajo en una escuela-hospital para niños con cáncer. A los niños les canta melodías propias de su edad, les lee en voz alta cuentos, les organiza juegos entretenidos. El objetivo es claro: ayudarlos a bien morir para que sea menos traumático este paso para ellos y sus padres.

A ella le han ofrecido otros trabajos mejor remunerados y de mayor relieve, pero ella se niega a abandonar a esos chiquitines con los que se ha encariñado y ellos, mucho más que ella.

De igual forma, durante la pandemia que sufrió nuestro país —y muchas otras naciones del mundo entero— fue impresionante la entrega y el ejemplo de valentía de cientos de médicos y enfermeras que dieron sus vidas en el ejercicio de su actividad profesional.

Muchos de ellos entraban a pabellones llenos de enfermos de Covid, en los que fallecían diariamente muchas personas. Al ser entrevistados —antes de entrar a esos pabellones— sobre el riesgo en que ponían sus vidas, declaraban a los medios de comunicación: “Ante todo, primero está nuestro deber de salvar al mayor número de contagiados que podrían fallecer. El deber médico se impone por encima de cualquier otro, puesto que es nuestro deber y responsabilidad”.

Y observamos con admiración que muchos de estos galenos entregaron heroicamente sus vidas por el bien de esta nobilísima y ejemplar causa. Algunas instituciones los han premiado ya que pasó la pandemia.

La conclusión es que vivimos en un gran país en que su riqueza es espiritual, humana y con numerosos valores. Se sienten atraídos precisamente por “ese privilegio de servir”.

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y maestro en Comunicación por la Universidad de Navarra.