El derecho de los pueblos, el tema de un nuevo libro

Los conflictos que se viven en las comunidades con relación a los derechos de los pueblos indígenas de Yucatán, así como la impartición de justicia en los casos ocurridos y una parte histórica de estos acontecimientos son plasmados en el libro “De la reforma multicultural a los megaproyectos. Los derechos humanos del pueblo de Yucatán”, de la autoría de Rodrigo Llanes Salazar.

El libro fue presentado ayer en la Casa Lol Be del Cephcis de la UNAM, con la presencia del autor y teniendo como invitados a Gabriela Torres Mazuera, doctora en Ciencias Sociales, y Jorge Fernández Mendiburu, doctorado en Derecho Público, quienes dieron sus impresiones acerca del texto.

Rodrigo Llanes Salazar agradeció, por su parte, a las personas que le ayudaron para hacer realidad el libro, producto “de muchos diálogos”.

Entre los comentarios que vertió, indicó que en Yucatán, hasta hace algunos años, parecía que la idea de una reforma en materia de derechos de los pueblos no era una preocupación generalizada, e incluso la entidad estaba más atrasada en este sentido en comparación con otros estados como Campeche, por ejemplo.

Señaló que en América Latina los intentos de reconocer los derechos ya firmados en materia de derechos humanos es una de las acciones en la que se trabaja, ya que, aunque existen, en la práctica es otra situación.

En su libro muestra, entre otras cosas, el contraste de la situación de la reforma que era de poco interés público, no porque no interesara la discriminación de los indígenas, sino que no era lo que generaba mayor interés.

Esto cambió a raíz del caso de la soya transgénica que tuvo lugar en 2016 y que cobró gran relevancia.

El autor externó que las leyes no cambian la realidad automáticamente, y muchas cosas son de procedimiento y no de fondo, y eso es parte de lo que plasma en el libro.

Al tomar la palabra, Gabriela Torres afirmó que el texto es de referencia cuando se está reflexionando sobre los conflictos socioambientales en Yucatán.

Indicó que el autor hace un recorrido de los conflictos que se han dado en la región, en los que ha participado como observador, como el de la soya transgénica, en la que no se preguntó a la comunidad si estaba de acuerdo o no en sembrar ésta.

Se aborda también los derechos, relativamente nuevos, a la libre determinación de los pueblos mayas y los efectos de esto, así como qué tan efectiva es la lucha utilizando estos elementos, qué tanto los jueces son receptivos a estos elementos, al concepto abstracto de la libre determinación, y cómo se materializa en la práctica cotidiana.

Apuntó que el libro posee originalidad y considera que el trabajo realizado por Rodrigo Llanes contribuye al tema de los derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, Jorge Fernández dijo que el activismo académico o la academia militante se ha hecho presente, ya que en los últimos años la presencia de personas doctoradas o con maestría que se sienten interpeladas por la realidad ha crecido y no se conforman con documentar la realidad sino que buscan cómo cambiarla.

Habló de acercar el conocimiento a los espacios comunitarios (diálogo de saberes) y encontrar soluciones a los conflictos de justicia.

Dijo que Rodrigo Llanes, si bien no plantea toda la historia del movimiento indígena en Yucatán, sí abarca situaciones históricas importantes, desde la explotación del henequén hasta la soya transgénica, lo cual le parece destacado.

También, el abordaje de las violencias y el racismo presente, pues si bien ya no hay violencias físicas como en los tiempos del henequén, hay otros tipos de violencia presentes, y hay desazón y no mucha esperanza frente a la imposición: “La complicación de procesos de resistencia que se enfrentan al autoritarismo o la imposición da aliento contra lo que está sucediendo”.

—El recuento de las luchas da la esperanza de lograr abrirse camino entre el capitalismo depredador.

Consideró que el libro es de lectura amena e ilustrativa en términos históricos, pero es también provocador.— IRIS CEBALLOS ALVARADO