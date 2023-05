Viral. Â¿Puedes ver a la serpiente? El reto que atemoriza a las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo reto se ha vuelto viral en redes sociales, en esta ocasión causando temor entre los internautas, al tratarse de un hecho que involucra a la naturaleza. Y es que no se trata sobre de qué color es el vestido, sino de encontrar a una serpiente en medio de la maleza.

El reto, planteado por el Departamento de Recursos Naturales de Ohio; consiste en encontrar a una serpiente en medio de la maleza o pastizal. El objetivo es generar conciencia sobre la aparición de estos animales en algunas zonas.

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio publicó en su cuenta oficial de Facebook un reto para generar conciencia sobre el cuidado y preservación de las serpientes. Desde el organismo estatal compartieron varias fotos de un pastizal verde con una simple consigna: encontrar la serpiente entre el verde pasto.

Las fotos se viralizaron en las redes sociales porque la serpiente no se puede apreciar a simple vista. Esta es la foto en cuestión, ¿puedes ver a la serpiente?

¿Qué tal en esta?

¿Dónde está la serpiente? El nuevo reto viral

Según los datos del Departamento de Recursos Naturales de Ohio el 50 por ciento de los internautas que intentaron encontrar a la serpiente fallaron, por lo que el reto causó un poco de temor en redes sociales, pues varios usuarios se encontraron preocupados de encontrar una serpiente en su camino y no verla a tiempo antes de ser alcanzados por una posible mordedura.

"Si te está costando encontrar la serpiente de liga común en estas fotos, no te sientas mal. ¡El camuflaje de la serpiente está funcionando!", escribió el departamento en redes sociales, donde compartió información relevante para los usuarios.

"Las serpientes y otras criaturas usan el camuflaje para mezclarse en su entorno para protegerse de los depredadores o darles una ventaja mientras cazan presas. Puedes encontrarlos en una variedad de entornos incluyendo los humedales", por lo que recomendaron estar pendientes de por dónde se camina al salir de paseo.

La publicación generó cientos de comentario como: "No puede ser, no la veo. Es broma, seguro no hay nada", "Me siento ciego y encima estoy asustado, ya que si me la cruzo tampoco la voy a ver", escribieron algunos de los usuarios que no pudieron identificar a la serpiente a simple vista en las imágenes.