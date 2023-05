Yucateca gana premio internacional

La artista yucateca Ana Lizzette Abraham Palma ganó por segunda ocasión en el Festival Internacional de la Imagen (Fini), ahora en su décima segunda edición, que se efectuó del 22 al 28 del presente, en Hidalgo, con la temática Pueblos Indígenas.

En el festival anual organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la yucateca radicada en Ciudad de México obtuvo el primer lugar en la categoría “Fotografía con técnicas alternativas profesional” con “Deidades del tejido en Chiapas”.

Lizzette ganó su primer premio en el Fini en 2016, cuando trabajaba en el comedor de su casa y con fotomontajes. Ahora, a sus 40 años de edad, concursó en una faceta más madura y sus montajes los realiza en un estudio.

“Desde el 2018 he enfocado mi trabajo al rescate de los símbolos mayas y de los pueblos, estoy muy contenta que haya ganado esta serie, este premio es un incentivo para seguir creando”, dijo.

Lizzette admira las figuras y los símbolos en los tejidos de Chiapas, los considera obras de arte.

“Yo me acercó a ellas (las tejedoras) y me doy cuenta que usan símbolos mayas ancestrales que han pasado de generación en generación, en Chiapas aprendo sobre ellas, los símbolos, me enamoro de las historias que hay detrás, su dimensión ancestral y a partir de estos símbolos surgió (su proyecto), seleccioné cinco con los que más trabajaban, la llamada pata de Jaguar, la estrella, la mariposa, el sapo y el rombo, y fui creando personajes de cada uno, representados en muñecos de alambres, hilos de colores, fotomontajes, vestidos con los trajes típicos de las tejedoras que conocí”.

“Compré telares, blusas... y los llevé a mi estudio y con eso decoré los personajes, detrás de ellos hay un toque personal conformado por los símbolos textiles que mandé a hacer y los envolví en tela, el hilo es una alegoría, es un entramado ancestral que no se queda solo en el telar, si no que traspasa estos conocimientos y la cosmovisión que tenían los mayas”, explicó.

Dedicando un mes a cada imagen hasta terminarlas, Lizzette muestra figuras sin rostros humanos.

“Combino lo que ellas aportan y mis imaginarios mayas, mi aportación artística”, explica.

Simbolismo en las deidades

Para sus fotografías tomó en la “Deidad del sapo”, símbolo de buena suerte para las comunidades, para las cosechas; la “Deidad de la estrella”, símbolo de la observación de los mayas, tanto del tiempo como del espacio; la “Deidad de la mariposa”, orientador de otros mundos, como el inframundo; la “Deidad pata del jaguar”, un animal importante en la cultura maya, y por último la “Deidad rombo”, símbolo universal representando el norte, sur, este y oeste, que significaba la conexión ente el mundo y el cielo.

“Podemos a través del arte seguir conociendo la lengua maya y seguir aprendiendo de ellos, en relación a la naturaleza”, agregó.

Las fotografías de Lizzette están en venta (prints) con variedad de tamaños desde 3,000 hasta 8,000 pesos, se puede ver en su página https://lizetteabraham.com/ y en plataformas.