El Museo de Arte Kimbell expone objetos “divinos”

MÉXICO.— Entre los mayas prehispánicos, los dioses seguían un ciclo de vida: nacían y vivían un tiempo como niños, prosperaban hasta alcanzar su mayor influencia entre la humanidad, envejecían y morían, aunque algunos volvían a nacer.

El amplio imaginario cosmogónico y el modo en que escribas y escultores precolombinos plasmaron a las deidades en objetos rituales conforman la exposición “Las vidas de los dioses: La divinidad en el arte maya”, en el Museo de Arte Kimbell, de Fort Worth, Texas.

Con 18 objetos en préstamo por la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la muestra fue organizada por el recinto anfitrión y el Museo Metropolitano de Nueva York, el cual la presentó de noviembre de 2022 a abril pasado a 206 mil visitantes.

El conjunto de piezas mexicanas —procedentes de los museos Nacional de Antropología, Arqueológico del Soconusco, regionales de antropología de Yucatán y “Carlos Pellicer Cámara” de Tabasco, y de sitio de las zonas arqueológicas de Palenque y Toniná— dialoga con 71 objetos más provenientes de Guatemala, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.

De acuerdo con el equipo curatorial de la exhibición, citado por el INAH, se busca difundir la manera en que objetos suntuarios (esculturas en relieve, estelas, incensarios y vasos tipo códice, entre otros) eran vistos como encarnaciones del poder de las divinidades.

Las piezas datan en su mayoría del período Clásico (250-900 después de Cristo) y provienen de excavaciones arqueológicas o proyectos de restauración recientes en México y otros países.

La muestra se divide en las secciones “Creaciones”, que presenta la mitología del origen del mundo; “Día y noche”, que explora el equilibrio entre los dioses, y “Lluvia”, en la que se destaca el poder de Chaac y de K’awiil, la divinidad de la fertilidad y la abundancia.

Además, “Maíz” es una crónica de la vida, muerte y renacimiento de la deidad asociada a ese cultivo; “Conocimiento” se adentra en el trabajo de los escribas, y “Dioses patronos” presenta a gobernantes que adoptan atributos divinos.

Por primera vez las cédulas de exhibición identifican con nombre propio a cuatro artistas del período Clásico. Sus firmas fueron descifradas con nuevos descubrimientos jeroglíficos.

La anterior colaboración del INAH con el Museo de Arte Kimbell se dio entre 2010 y 2011, con la exposición “Fiery Pool: The Maya and the Mythic Sea”.

“Las vidas de los dioses: La divinidad en el arte maya” permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre.