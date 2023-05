Homenaje en vida a Eduardo Vázquez

El interprete Eduardo Vázquez Medina próximamente será parte la galería de músicos del Museo de la Canción Yucateca, con un retrato al óleo como los grandes intérpretes, compositores y letristas que tienen ahí un espacio muy especial.

Con 31 años de trayectoria, a los 54 años de edad se dice muy emocionado por ser parte de los célebres rostros de la canción, como Armando Manzanero.

“Qué bueno que es en vida. La verdad es que sí fue una grandísima sorpresa, porque yo sé que en el museo de la canción hay personas como Manzanero, me da mucha emoción porque por lo general cosas así suceden cuando cumples 80 años, y en este caso siento que soy de los más jóvenes que van a estar allá”, dijo emocionado.

A lo largo de su trayectoria Eduardo Vázquez se desempeñó como vocalista en el Grupo Ensamble, fue parte del Grupo Atril 6, ha participado en diversos concursos, festivales organizados por el Instituto de Cultura de Yucatán, fue parte del homenaje a Armando Manzanero, que marcó su vida por el giro que causó su interpretación a su carrera.

A partir de ése homenaje, el mismo Armando Manzanero lo llama para la grabación de temas inéditos en su estudio, siendo el único yucateco que grabó un disco con canciones inéditas del fallecido músico, a quien aún recuerda con cariño.

“Hicimos un disco producido por él con 10 canciones, presentado en 2016, hicimos un dueto que lleva por nombre ‘Tal como quedamos’”.

“Para mí (Manzanero) es el mejor compositor que ha existido en el mundo; su carisma, su trato... tenía mucha humildad pero como grande que es, como músico era exigente”, comentó.

Eduardo también ha compartido escenario con José Joel, en un homenaje a José José, con los Ángeles Azules y con Aranza, entre otros.

El retrato de Eduardo, como todos los que están en la galería del Museo de la Canción Yucateca, fue realizado por Alonzo Gutiérrez. La develación será pasado mañana, a las 8 p.m., en el museo ubicado en Mejorada.

La entrada tendrá un costo de $100. “Yo le agradezco mucho a Dios por lo que me he dado con la música, he vivido feliz con mis amigos colegas, este premio lo comparto con mi familia, me siento muy emocionado, me siento muy feliz de este reconocimiento en vida, nada como ello”, concluyó Eduardo.— VANESSA ARGAEZ CASTILLA