La otra cara de la migración

“Migrar es la esencia del Darwinismo: la búsqueda de la supervivencia aún por encima de tus arraigos”. Alba Codutti.

El tema de la migración es algo que siempre ha llamado mi atención, quizá por el espíritu inquieto que poseo.

En un momento de mi vida pensé dejar el terruño para ir en busca de sueños, pero mi incapacidad para saber ganarme la vida de la manera que conozco y los lazos que unían a mi hija con sus raíces me hizo quedar instalada en mi zona de confort, que para ser sincera me ofrecía muchas cosas buenas para arriesgarme a “quemar las naves”...

A veces pensaba: ¡pero el que no arriesga, no gana! Y rápidamente me contestaba: ¡pero tampoco pierde! Y es que mis miedos siempre han rebasado varios de mis objetivos, lo cual me ha llevado a la conclusión de que en mi tierra, afortunadamente, tengo más que ganar que perder. Y esto para mí es genial, pero para muchas de mis personas más queridas no es así.

Y es que es fácil juzgar al que migra desde una posición de privilegio y sin tomarse un tiempo para pensar si es una migración forzada por situaciones que ponen en peligro su existencia y en contra de su voluntad o en otro caso de forma voluntaria en busca de una mejor calidad de vida.De cualquier modo, es dejar atrás todo: seres queridos, aromas y colores del suelo que los vio nacer y otras tantas cosas que remueven las fibras del corazón.

Cuántas almas se han quedado en las fronteras, mares, ríos y desiertos ,buscando sobrevivir dignamente

Cuántas muertes llevan a cuesta dictadores, regímenes, caciques o cárteles...

Y es que el que toma la desición de huir de lo que lo agobia pues algo pudiera afectar su integridad física, ya está dispuesto a perder lo que nos identifica a los seres humanos: la manera innata de conservar la vida. Y es entonces cuando las posibilidades se agotan, la vida pasa a segundo plano y se echa a suerte. Es por eso que hoy más que nunca abrazo a toda esa gente que un día levó anclas por la razón que fuera y que inició una vida lejos de donde nació. Los admiro por su historia y por sus logros y honro cada esfuerzo que han hecho para convertirse en ciudadanos del mundo, denominación a la cual pertenezco simplemente por vivir en este planeta. Y que en cada uno de los que han abandonado el sitio donde vieron la luz primera, resuene la frase del compositor cubano Naissiry Lugo que es un canto de esperanza: No me fui, solo vivo más lejos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación