La UNAY es un legado de Javier Álvarez Fuentes

“Javier le dio a ‘Cronos’ una hermosa voz con su música y su generosidad. Su enorme corazón, talento y sentido del humor son inolvidables”, tuiteó el cineasta Guillermo del Toro al enterarse del fallecimiento, ayer, en Mérida, del destacado músico mexicano Javier Álvarez Fuentes, quien compuso la música de su película “La invención de Cronos” (1992).

El clarinetista, compositor y académico falleció ayer a la edad de 67 años, luego de larga dolencia, que no le impidió seguir al frente, hasta el martes pasado, de la naciente Universidad de las Artes de Yucatán (antes ESAY).

El doctor Álvarez Fuentes nació el 8 de mayo de 1956 en Ciudad de México. Desde hace más de una década radicaba en Mérida. Fue maestro fundador (2004) y director (desde 2018) de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), que el pasado el 25 de abril se transformó en la UNAY, por lo que asumió el puesto de rector.

Javier Álvarez se especializó en música de concierto, electroacústica, para danza, multimedia y cine, y a lo largo de su trayectoria recibió las más importantes distinciones del arte y la cultura del país, entre las que destacan la de Miembro Honorario de la Academia de las Artes de México (2005), Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes (2013), y Medalla Bellas Artes (2015).

Su extenso catálogo de obras forma parte del repertorio contemporáneo de prestigiosas orquestas de la República Mexicana y el extranjero, así como de solistas y otras agrupaciones.

Entre sus obras se encuentran: “Temazcal”, compuesta en 1984 para maracas y sonidos electroacústicos; la ópera “Mambo a la Braque” de 1991, la pieza orquestal “Gramática de dos”, las obras acústicas “Cactus Geometries”, estrenadas en 2001; “Mantis Walk in Metal Space”, estrenada en 2003; “Jardines on Palmera”, creada específicamente para la Orquesta Nacional de Francia, y “De aquí a la veleta”, creada para la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) en 2013.

Las obras del Doctor en Música han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Chicago, las filarmónicas de Los Ángeles y de la Ciudad de México, la Orquesta Nacional de Francia, la London Sinfonietta y la Orquesta Sinfónica de Yucatán, entre otras.

Javier Álvarez tuvo a su cargo titularidades en instituciones de formación artística profesional, y se desempeñó como presidente y asesor de agrupaciones musicales, así como juez en diversos concursos. Como docente impartió cátedra y cursos en Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, México y Suecia.

Durante su gestión como titular, la Escuela Superior de Artes de Yucatán logró su transformación en la Universidad de las Artes de Yucatán.

En cuanto a su formación académica, realizó sus primeros estudios musicales en clarinete y composición en el Conservatorio Nacional de Música de México, donde se formó con Francisco Garduño y Mario Lavista. En 1981 obtuvo la Maestría en Teoría y Composición en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Posteriormente, cursó el doctorado auspiciado por las fundaciones Félix Mendelssohn, Ralph Vaughn Williams y la London School of Economics en la City University en Inglaterra.

En 1993 fue postulado al Premio Ariel del cine mexicano en las categorías de mejor música de fondo y mejor tema musical por su trabajo en “La invención de Cronos” dirigida por Guillermo del Toro.

Ese mismo año fue acreedor del Prix Ars Electronica de Austria por su obra “Mannam”. En el año 2000 la Embajada de Austria en México le otorgó la Medalla Mozart, Capítulo de Excelencia.

En 2012 fue postulado a los Premios Grammy.

Se desempeñó como presidente de Sonic Arts Network (1989-19991), y de la Sociedad de Música Electroacústica de la Gran Bretaña, director artístico de la Sociedad para la Promoción de la Música Nueva (1995-1996). Fue rector del Conservatorio de las Rosas (2007-2011), director artístico del Festival de Música Contemporánea de Morelia (2007-2011) y miembro del Consejo Académico del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (2007-2013), director artístico del Foro Internacional de Música Nueva (2008-2009), miembro de la Comisión de Artes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2008-2012) y consejero artístico del Festival de Música de Morelia (2009-2013). Fue docente en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y en la Escuela Nacional de Música (ENM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Royal College of Music y en la Guildhall School of Music and Drama (GSMD) en Londres. Se desempeñó como profesor visitante en el Conservatorio de París, en la City University de Londres, en la Universidad de Lanús de Argentina y en la Western Michigan University..— IRIS CEBALLOS ALVARADO