Diferenciar a la IA; experto propone marca de agua en las obras creadas

NUEVA YORK (EFE).— Gary Marcus, uno de los mayores expertos en Inteligencia Artificial (IA) y profesor emérito de Psicología y Ciencia Neuronal de la Universidad de Nueva York, cree que va a ser necesario aplicar marcas de agua en las imágenes generadas por robots, y algo parecido también en los textos, para diferenciarlos de los generados por seres humanos y evitar que se propague la desinformación.

En un artículo reproducido en “The New York Times”, Marcus, autor de dos libros dedicados al tema, trata de evitar el tono catastrofista. “No soy de los que piensa que el planeta entero va a ser dominado por los robots”, pero admite que le preocupa “lo que los actores negativos pueden hacer con estas cosas, porque nadie los controla”.

“¿Los beneficios superan a los costos? La respuesta más honesta es que no lo sabemos. Algunos quisiéramos que esto se ralentice porque vemos sus costos a diario, pero eso no significa que no haya beneficios”, especialmente en los ámbitos técnicos.

Advierte de paso contra quienes abogan por el uso del ChatGPT como un medio para ganar una especie de carrera con China.

Como remedio inmediato Marcus sugiere alguna especie de gobernanza internacional sobre el mundo de la IA. “Lo que necesitamos es algo global, neutral, sin ánimo de lucro, con gobiernos y empresas participando en ello. Tenemos que coordinar esfuerzos sobre cómo crear reglas. Necesitamos crear un código sobre lo que es aceptable y quién es el responsable”, destaca.

Este organismo supranacional respondería a dudas razonables que ya se plantean y pone los siguientes ejemplos: “¿Qué pasa si los chatbots mienten mucho? ¿Se puede permitir? ¿Quién será el responsable? Si la desinformación se expande ampliamente, ¿qué hacer? ¿Quién asume los costos? ¿Queremos que las empresas pongan dinero para crear herramientas que detecten la desinformación que ellas mismas crean?”.

Actualmente “el costo de la desinformación es igual a cero”.

El experto alerta también contra el criterio absoluto de la eficacia a la hora de aceptar el uso masivo de la IA como un elemento para abaratar costos.

“Estas herramientas nos pueden dar tremendos beneficios en lo referente a la productividad, pero también destruir el tejido social (en referencia a los eventuales puestos de trabajo amortizados). Si ése es el caso, ya no merecen la pena”.

Marcus añade que no avanzar en una regulación rápida de la IA y los chatbots tendría impacto en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. “Si no hacemos nada, nadie va a creerse nada, y todas aquellas cosas que no quieran creer lo van a rechazar atribuyéndolas a la IA. Con lo que los problemas sobre polarización y el discurso público no harán sino empeorar”.