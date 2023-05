Rescata María de Alva la figura de Pedro Garfias

Prepara tu salto último / lívida muerte cobarde / prepara tu último salto / que Asturias está aguardándote / sola en mitad de la Tierra, / hija de mi misma madre.

Ésta es la última estrofa de “Asturias”, el poema de Pedro Garfias de la década de 1930 que emocionaba a defensores de la Segunda República y exiliados españoles y, en la voz cantada de Víctor Manuel, lo sigue haciendo a generaciones posteriores, que así evocan la región de España que pagó con la muerte de sus mineros su voluntad democrática.

A pesar de la persistencia de sus versos, del Premio Nacional de Literatura que recibió en vida y de ser uno de los artistas de la Generación del 27, la obra y la figura de Garfias son poco conocidas en España y México, donde falleció. Por esa razón a María de Alva no le fue fácil investigar la trayectoria del poeta para escribir “Un corazón extraviado” (HarperCollins), su biografía novelada.

El interés de De Alva en Garfias no solo provenía de la impresión que le causó saber, cuando estudiaba la carrera de Letras Españolas, que fue un poeta de la misma generación a la que pertenecían Federico García Lorca, Rafael Alberti, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Se debía asimismo al vínculo del español con Monterrey, la ciudad de origen de la autora.

En la capital neolonesa, la figura de Garfias se vincula con la Universidad Autónoma de Nuevo León, su rector (y después gobernador del estado) Raúl Rangel Frías y la Librería Cosmos, fundada por exiliados.

El dueño de ésta, Alfredo Gracia Vicente, demostró su amistad en vida del poeta y después de su muerte, cuando hizo copias de una nutrida tesis de doctorado con la biografía y obra completa del escritor.

Ésta fue una de las fuentes documentales de las que bebió De Alva para contar la historia de Garfias, a la que noveló con lenguajes diferentes, como ella misma explica al Diario:

“Tiene unas partes más de archivo, pero la vida de él está novelada, tiene unos apartados muy cortitos (‘Observaciones que a nadie le importan’) que van burlándose de la situación, y hay unas partes más poéticas en que narra el mar”.

También variadas son las personas que conjugan los relatos. “Quería que Pedro Garfias hablara en primera persona para que fuera su versión (de los hechos). Porque ésta es una novela sobre los que no salen en la foto, los que el canon dejó de lado, sobre él y las mujeres del 27”, apunta De Alva.

“Muchas escritoras, filósofas, pintoras fueron artistas brillantes. De las que se fueron (de España), algunas se salvaron del anonimato, como Remedios Varo; pero con las que se quedaron el franquismo fue especialmente duro”, recuerda.

“Durante el franquismo se quitó la figura del divorcio, (las mujeres) no podían comprar propiedades por su cuenta, no podían trabajar a menos de que el padre o el esposo les diera permiso... Todo lo que habían ganado en la Segunda República, salvo el voto, se fue para atrás”.

“En la novela, los personajes secundarios, prácticamente incidentales, son Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel... Los principales son todos los olvidados de la Generación del 27”.

La vida de Garfias, tal como lo expone De Alva en “Un corazón extraviado”, estuvo marcada por circunstancias familiares, decisiones personales y hechos políticos: la falta de recursos económicos, que le llevó a estudiar Derecho por presión de su padre; la aceptación de empleos poco remunerados con tal que se relacionaran con la creación literaria.

Además del abuso del alcohol, la insatisfacción conyugal y la militancia republicana, que lo obligó a dejar España —y experimentar las penurias de la migración en Francia, Inglaterra y, finalmente, México— cuando estalló la guerra civil y triunfaron los nacionalistas de Francisco Franco.

“Muy mala suerte”

“A la pregunta de ‘¿por qué no es famoso Pedro Garfias?’, la respuesta simple de decir ‘porque era mal poeta’ es muy reduccionista”, considera María de Alva, quien subraya que en realidad el escritor “tuvo muy mala suerte, se le atravesó una guerra y un exilio”.

“También era alcohólico, pero (Ernest) Hemingway fue alcohólico y Premio Nobel. Más bien fueron dos cosas: la separación de su país y que él no se pudo ligar, como otros intelectuales españoles, a la UNAM ni a El Colegio de México, que fue fundado por el exilio, porque no tenía los grados académicos”.

“Era un poeta más bohemio, eso también dificultó que se le conociera. No quiere decir que fuera mal poeta, de hecho fue Premio Nacional de Literatura en 1938 y le dio el premio Antonio Machado. Era una persona que tenía mucho porvenir y, desgraciadamente, su vida literaria se cortó”.

“Tenía la imagen de ser un poeta muy bohemio, buena persona, que se preocupaba por los demás, buen amigo, pero también alcohólico, que sufría; la esposa lo abandonó en México. Tenía estas dicotomías de una persona de carne y hueso”.

El menor conocimiento del nombre de Pedro Garfias en comparación con otros artistas de la Generación del 27 hizo que De Alva se sintiera identificada con el poeta español “porque ésta es mi cuarta novela, sin embargo no soy una escritora muy conocida en el ámbito nacional; hay gente a la que nos ha costado más el camino de la escritura”.

La propia vida de María forma parte del relato y la alterna con la de Garfias. No se enfoca en su trayectoria literaria sino en un hecho médico: nacer con dextrocardia, es decir, con el corazón del lado derecho del pecho (en lugar del izquierdo, como la generalidad). De ahí el título del libro.

“La novela habla de los extravíos de la memoria cultural de un poeta como Garfias, de las mujeres perdidas y también de las personas que tienen una anormalidad en el cuerpo. Porque ya es momento de quitar silencio a las cosas que supuestamente son anormales y sacarlas de la oscuridad”, apunta.

“Vivimos en una época en que la perfección es la norma: la foto feliz de Instagram en que todos la está pasando superbien; sin embargo, hay muchísimas personas que tienen una discapacidad, un problema crónico y parece que no se puede hablar de ello, tanto como sacar del silencio a los poetas y a las artistas que han estado en silencio también”.

En la anterior novela de De Alva, “Lo que guarda el río”, Monterrey fue escenario de todas las tramas, inspiradas en la muerte a manos del Ejército de dos estudiantes del Tecnológico regiomontano, el paso del huracán “Álex” en 2010 y el hallazgo de una fosa con decenas de migrantes ejecutados en Tamaulipas. La escritora admite que situar historias fuera del centro del país es un obstáculo para que tengan proyección nacional.

“La mayor población se concentra en la Ciudad de México y las editoriales quieren captar la mayor cantidad de lectores. También responde a la mala educación que hemos tenido, de que si no sucede en Ciudad de México, no sucedió”.

“Las ciudades de provincia debemos pensar diferente, apoyar más lo local y hacer ver a la Ciudad de México que lo que pasa en Monterrey, Mérida o Chihuahua también les incumbe. Somos el mismo país”.

“En todas las ciudades de provincia hay gente que se quedó a picar piedra, a abrir universidades, centros de cultura, museos y esas personas necesitan más de nuestro reconocimiento porque también han aportado a la cultura en medio de la adversidad. Es más difícil tratar de hacer cultura desde fuera que desde el Centro”.

Carrera en las Letras

Además de dedicarse a la creación literaria, María de Alva es docente en el Tecnológico de Monterrey, donde fue directora de la carrera de Letras Hispánicas.

Así que cuando se trata de aconsejar a los jóvenes sobre cómo hacer carrera de escritor en México, recurre a su experiencia para afirmar que “tienes que leer mucho y escribir también, pero leer más..; me asombra que ya casi no leen, por ejemplo, ‘Cien años de soledad’ o a (Jorge Luis) Borges”.

“Y no darse por vencido, porque sí es muy difícil lograr una publicación, ganar un concurso... A los editores les llegan más novelas de las que pueden publicar, hay mucho descarte. Sin embargo, si es tu pasión debes persistir, hay que tener la piel dura para aguantar, no puedes esperar que se dé fácil, no es la norma que sea fácil, más bien es lo excepcional”.

“Y dale tiempo a la escritura, porque requiere sentarse frente a la computadora durante horas y mucho trabajo de corrección”.— Valentina Boeta Madera