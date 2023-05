''Un público divino'': Fernanda Castillo disfruta actuar para los yucatecos

Una obra que toca un tema tan universal como el amor, y que plantea las típicas preguntas sobre las relaciones de pareja, como ¿el amor es para siempre?, cobijada por una pegajosa banda sonora creada ex profeso para este proyecto, hacen de “Siete veces adiós” una puesta en escena que ha probado las mieles del éxito donde se ha presentado.

Mérida es uno de los lugares donde la obra fue recibida con interés (en enero pasado) y gran regocijo por parte del público, con llenos totales en las funciones ofrecidas, y por ello “Siete veces adiós” regresó a la ciudad.

El pasado lunes 28 de mayo, se ofrecieron dos funciones en el teatro Armando Manzanero, y el martes se tendrán dos presentaciones más, a las 6 de la tarde y 9:30 de la noche en el mismo recinto.

Fernanda Castillo, quien protagoniza la obra junto a David Chocarro, señala que está emocionada de regresar a Mérida, a la que se refiere como “el lugar más hermoso del mundo” con un “público divino”.

Indica que regresar a la ciudad es maravilloso, ya que les recuerda que aquí comenzaron la gira, fuera de Ciudad de México donde la puesta en escena se convirtió en un fenómeno.

Regresar a “Siete veces adiós”, luego de una ausencia de varios meses en la gira, junto a David Chicarro, le emociona, y espera que el público yucateco que acuda al teatro a verlos por primera vez disfrute la obra, y también aquellos que repitan.

A lo largo de los meses que ha interpretado el personaje, Fernanda considera que se ha gestado un cambio, algo normal, más con este texto que resulta tan personal, cercano y natural.

“Uno cambia como persona, y hay cosas del texto que vas entendiendo con el tiempo. Empecé a hacer la obra hace un año y hay cosas que al paso del tiempo se entienden mejor, uno va madurando como artista”.

La actriz recuerda que hace muchos años que hace teatro musical, pues comenzó con “Hoy no me puedo levantar” junto con Alan Estrada, quien escribió y compuso “Siete veces adiós”, pero en este caso se trata de un musical atípico, pues los actores no cantan, sino los que están alrededor de ellos.

“El musical es el género más completo, hay que cantar, bailar, actuar, y para eso hay que tener un físico muy entrenado. Me impresionan las voces de mis compañeros cantantes que demuestran un alto nivel en las funciones. El teatro musical utiliza un lenguaje especial, me encanta defenderlo, requiere de un lenguaje de mucha precisión, de armonía con la música, y es muy gozoso para el público, pues la música conecta con la audiencia”.

Sobre lo que el personaje que interpreta en esta obra le ha dejado, asegura que las ganas de hacer más teatro: “es gozoso regresar y redescubrirse como actriz, darse cuenta que hay cosas nuevas que explorar y seguir creciendo”. Regresar a esta puesta en escena le encanta, porque está llena de amigos y gente talentosa, y porque la reta a mejorar.

Respecto al éxito del musical, señala que se debe a muchos factores, como el hecho de que está bien escrita, es cercana a la gente porque toca un tema universal como el amor, y porque dentro de la historia se hacen preguntas que todos alguna vez se han hecho sobre las relaciones. Esto aunado a que el elenco (los elencos) es increíble, formado por personas comprometidas con el teatro, que suben al escenario y se transforman, músicos y una banda sonora increíble, pegajosa, que la escuchas y te gusta, y en vivo mucho más.

Afirma que es un trabajo en equipo, porque encima del escenario son uno solo, y tratan de dar lo mejor posible al espectador, para que vivan una gran experiencia.

Fernanda Castillo comparte que continuará con el cierre de la gira de esta obra, pues les faltan cumplir funciones en Villahermosa, Aguascalientes y Guadalajara.

Fernanda combina el trabajo como actriz con el de madre, una labor que le absorbe el tiempo y la hace feliz, por lo que, por lo pronto no tiene más proyectos en puerta que terminar la gira de “Siete veces adiós” y cuidar de su pequeño hijo.—IRIS CEBALLOS ALVARADO