Arranca la Feria de Manualidades y Regalos 2023

“Llevamos ya seis años con nuestro negocio Molly Loly Moños, que surgió de una necesidad”, dijo Viridiana Sánchez Vera, asistente a la jornada inaugural de la Feria de Manualidades y Regalos 2023, ayer en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

“En que tuve hijos no podía estar saliendo (a trabajar). Antes veníamos a la feria a ver nada más qué había y de ahí nos animamos a emprender. De aquí (el negocio de manualidades) sale mi salario, el de mi hermana y mi mamá; hacemos los moños en casa y gracias a este tipo de ferias nuestro producto ha llegado a otros estados porque nos ven y nos hacen encargos”, añadió.

A su vez, Victoria Gallegos Escamilla, directora general de salsas Di-va, relató que es de Guadalajara y vive en Mérida desde hace seis años. El nombre de su negocio corresponde a las primeras letras de sus hijos.

“Esto lo inicié porque cuando llegué a Mérida no tenía trabajo, nada. Un día, con la receta que me dio mi abuela de la salsa macha y con lo que teníamos salimos a vender 11 frasquitos y ahí iniciamos. En octubre cumplimos seis años”.

“Como familia estamos involucrados. Me costó mucho trabajo en un principio. Esta expo nos ayuda, es padrísimo”, admitió.

Por su parte, Jéssica Bárbara Baqueri, emprendedora de Kibool, explicó que se dedica a hacer velas y jabones, de los que venden los materiales y enseñan el proceso de elaboración.

“Estudiaba Arquitectura y por una compañera tomé clases de velas, ahí se volvió mi único negocio. Ya tenemos 25 años en esto”.

“Le invierto 12 horas. Mi familia y yo de esto vivimos, ahora estoy viendo el fruto de estos años. He trabajado mucho, no ha sido fácil, me he cansado, desvelado, he dejado de hacer cosas, pero ahora estoy feliz y plena”.

Fomentar la creación de un negocio propio con el cual apoyar la economía del hogar es una de las aportaciones de la Feria de Manualidades y Regalos. La edición 2023 se inauguró con el corte del listón a cargo de organizadores y autoridades.

Posteriormente se abrió paso para que los visitantes vieran la variedad de creaciones que están a la venta, desde vasos térmicos y salsas hasta adornos de madera, ropa y accesorios.

Además, hay áreas donde el cliente puede realizar pinturas en materiales como unicel y cerámica.

La muestra es una oportunidad para capacitarse, visualizar un nuevo negocio, comprar productos artesanales y apoyar a la economía de las familias.

La Feria, en su trigésima edición, continuará hasta pasado mañana. De hoy al domingo se podrá visitar de las 10 de la mañana a 9 de la noche en el salón Ek Balam del Siglo XXI.

Entre las autoridades presentes en la apertura se contaron María Elena Oreza Herrera, presidenta del comité organizador; Antonio González Blanco, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores; José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, y Karina Rukos Hadad, jefa del departamento de Bordados.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA