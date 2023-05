Comparte la alegría de conocer a Jesús

“Me llamaba mucho la atención la figura del seminarista y dije ‘me gustaría intentarlo, me gustaría animarme a vivir esta experiencia’; también el dialogar con los sacerdotes fue importante para decidirme entrar al Seminario”, dijo Roberto Javier Osorio Hernández, alumno del tercer año del Seminario Menor “San Felipe de Jesús”, en el marco de la Semana del Seminario.

¿Qué te animó a ingresar al Seminario?

Mi papá me invitó a empezar a asistir a los procesos. Así me di cuenta que el Seminario es un lugar muy diferente, en donde puedo compartir la alegría y puedo conocer a Jesús y a Dios. Además, la figura del seminarista me atrajo mucho, me gusta su felicidad y su espontaneidad.

¿Por qué vale la pena esta experiencia?

Vale la pena porque el Seminario es un espacio que se te ofrece para discernir la voluntad de Dios. Discernir implica conocerte, mirar tu historia, mirar que Dios te ha llamado desde que has crecido, desde que has nacido; desde el momento de la concepción te llama.

El Seminario es un espacio que te ayuda, te favorece y no vale la pena, vale la vida.

¿Qué has aprendido?

He aprendido muchísimas cosas, no soy para nada la persona que era cuando entré, eso es evidente. He aprendido a madurar, soy un chavo más maduro que puede mirar la realidad de hoy en día y que es capaz de discernir, de optar por lo bueno; el Seminario te va ofreciendo herramientas.

También se trata de la disciplina: el hecho de mantener ordenada tus cosas, de hacer el aseo diario, de guardar un tiempo para orar con Dios... Creo que este tipo de cosas son fundamentales en la vida.— Claudia Ivonne Sierra Medina