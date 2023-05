José Carlos Palacios: Un buen vino para la mamá

Hola a todos. Estamos muy cerca del Día de la Madre. Además de llevarla a comer a un buen lugar, se me ocurrió que podemos hacerle un buen regalo para su día, ya que no siempre les tenemos que regalar algún artículo para el hogar, que son regalos con mucho amor, pero los tiempos cambian y hay muchas mamás que casi no cocinan o simplemente ya tienen esos electrodomésticos.

Mi madre tiene 79 maravillosos años y se mantiene así, mi querida doña Rosa, gracias a dos copas del vino al día para estar “rozagante, activa y muy feliz”.

El vino ayuda a las mujeres de cierta edad a mantenerse activas, las endorfinas que se aplican en una copa de vino estimulan y ponen en circulación diversos órganos, y son muy buenos aliados para combatir el triglicérido, el colesterol y alguna enfermedades como el párkinson. Según estudios recientes de la Universidad de Cleveland, el mal de Parkinson se incrementa cuando hay una mayor dosis de dopaminas en comidas y bebidas, y muchos alcoholes destilados tienen una carga muy elevada de dicha hormona; en cambio los niveles que reporta el vino de dopamina son ínfimos en comparación de otros elementos, como las carnes rojas y las harinas refinadas y procesadas.

Las recomendaciones para mamá serían varias, según su edad, estado de ánimo y sedentarismo. Si usted es una mamá joven y desea que sus hermanos le regalen algo, vaya por un vino suave espumoso y dulce, así comienza a conocer estas maravillas del vino.

Si es una madre entre 35 y 45 años de edad, una de esas guerreras luchadoras todo terreno, de esas que necesitan una copa antes de dormir, les recomiendo que acepten de regalo un cabernet sauvignon o un malbec, con una buena carga tánica y que tenga mucha textura para sentarse a disfrutar luego de una extenuante jornada de niños, de llevarlos de aquí para allá y de poder tener ese momento de relax y pausa.

Ahora bien, si estas abnegadas mujeres ya tienen arriba de 45 años y hasta los 60, vamos a complacerlas con vinos suaves al paladar, algún pinot noir o un blanco suave como sauvignon blanc. Si dentro de ese rango de edad les encanta el café y fumar, con algún tempranillo de tipo reserva o un carmenere chileno harán la diferencia. Si se regalan vinos blancos, con una canasta con frutos quedarían perfectos; si son tintos, unos chocolates semiamargos serían un detalle que nuestras madres jamás van a olvidar.

Y, por último, si nuestras progenitoras son de la tercera edad, vamos a llevarlas a comer lo que más les guste con una buena copa de vino para que se sientan más relajadas luego de tener toda una maravillosa vida junto a nosotros, sus hijos.

Para terminar, deseo que alcen sus copas en un brindis para los que tenemos la dicha de tenerla a nuestro lado y, para los que no la tienen físicamente, que alcen sus copas al cielo y con su mejor sonrisa recuerden que ella los está iluminando. Salud a todas las mamás y hasta la próxima semana.

Sommelier.